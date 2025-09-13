Andrea Damante: Elisa Visari ha partorito? Il fiocco blu scatena i fan

Ormai ci siamo davvero: la gravidanza di Elisa Visari è agli sgoccioli e, udite udite, il bambino che l’attrice aspetta da Andrea Damante potrebbe addirittura essere già nato. Considerato il termine ormai vicinissimo e i numerosi indizi raccolti dagli utenti del web, moltissime persone sono convinte che il lieto evento sia già avvenuto e che i due stiano semplicemente aspettando il momento giusto per godersi un po’ di intimità familiare prima di annunciare ufficialmente la nascita sui social. Ma da dove arrivano queste insistenti indiscrezioni? Ecco tutti i dettagli e gli episodi che ci fanno pensare che il piccolo sia davvero già venuto alla luce!

Andrea Damante è diventato papà? Fiocco blu per il dj ed Elisa Visari

Andrea Damante ed Elisa Visari, com’è noto, sono in attesa del loro primo figlio: la coppia ha annunciato la dolce attesa lo scorso aprile e il termine era stato fissato per il 18 settembre. Tuttavia, è molto probabile che il piccolo abbia deciso di sorprendere tutti con un leggero anticipo e sia già venuto alla luce nelle ultime ore. Il sospetto nasce dal fatto che entrambi i futuri genitori non si mostrano sui social da diversi giorni, dettaglio che ha subito acceso la curiosità dei fan. Ma non è tutto: Andrea avrebbe dovuto esibirsi in un attesissimo dj set a Vieste, in Puglia, evento poi annullato improvvisamente per circostanze eccezionali. Lo stesso Damante ha spiegato con un messaggio: “Per cause di forza maggiore questa sera non potrò essere in consolle a saltare insieme a voi”. Un’assenza che, unita al silenzio social, alimenta sempre di più le voci secondo cui la coppia starebbe già vivendo i primi, emozionanti momenti con il loro bambino.

Volete altri indizi? Proprio durante l’evento che Andrea ha saltato, il vocalist è intervenuto dicendo: “Il nostro ospite non è potuto essere presente, ma gli auguriamo il meglio per questo evento speciale”. E davvero, cosa potrebbe essere più speciale della nascita del suo primo bambino? Il riferimento sembra assolutamente inequivocabile. Inoltre, secondo le indiscrezioni lanciate dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, davanti alla porta della casa della coppia sarebbe comparso un fiocco blu, ulteriore segnale che il momento tanto atteso è finalmente arrivato. A questo punto non resta che attendere l’annuncio ufficiale, che confermerà ciò che il web ipotizza con da ore. L’attesa è alle stelle: i fan non vedono l’ora di conoscere il nome del piccolo e di vederlo finalmente insieme ai suoi emozionati genitori. Nel frattempo, un grande augurio di felicità alla coppia per l’inizio di questa nuova, straordinaria avventura!