Elisa Visari incinta, crisi con Damante? Parla lei, interviene anche la suoera

Nelle ultime settimane si sono rincorse voci su una presunta crisi tra Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed oggi deejay affermato, e la compagna Elisa Visari. Le indiscrezioni sono state rese ancor più rumorose dal fatto che l’attrice e modella è incinta. Qualche mese fa, infatti, assieme al 35enne veronese ha annunciato tripudiante la dolce attesa. A breve partorirà un figlio e appenderà sul portone di casa un bel fiocco azzurro. Al netto di ciò, la coppia è ‘viva e vegeta’ oppure no? Qualcuno ha addirittura sussurrato che avrebbe potuto esserci in corso una rottura sentimentale. A mettere a tacere le voci ci ha pensato la diretta interessata, con l’aiuto della madre dell’ex tronista.

Andrea Damante ed Elisa Visari, scambio di dolcezze: interviene anche la madre di lui

Nelle scorse ore, l’attrice ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui la si vede fare il bagno al mare con il pancione in bella vista. Il filmato è stato accolto da Damante con un like e con un commento ultra zuccheroso. “Vite mie”, ha chiosato il deejay. Immediata la reazione altrettanto melliflua della Visari che ha scritto “Ciao bimbo” con tanto di cuore rosso, riferendosi al compagno. Insomma, nessuna crisi e nessuna rottura all’orizzonte. Il post in questione è stato commentato anche dalla suocera di Elisa, ossia la mamma dell’ex tronista. La signora Damante ha digitato un dolce “bellissima, la mia dolce Elisa”.

Dunque non solo la coppia non sta attraversando alcun momento no, ma ha anche dalla sua parte l’affetto dei familiari più stretti. Ma perché si erano diffuse voci ‘pericolose’? In quanto Damante, come accade sempre in estate, è spesso lontano da casa, per via di impegni professionali. Così c’è chi ha cominciato ha sussurrare di crisi e vacanze separate.

Tra l’altro l’ex tronista, quando è in consolle, è spesso attorniato da bellissime ragazze immagine. Pure per questo c’è chi ha ricamato a più non posso, mormorando di situazioni ‘pericolose’. In realtà, a parte il chiacchiericcio, non è emersa alcuna prova di atteggiamenti compromettenti da parte del veronese.