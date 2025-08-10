Andrea Damante, la paternità non lo ferma: le avance a una donna in Sardegna (rumors)

Andrea Damante sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita, dal momento in cui sta per diventare genitore insieme ad Elisa Visari, la donna con cui da qualche anno ha una storia d’amore. Storia su cui nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo ma che ha spiazzato tutti, perché è durata nel tempo e ora si sta concretizzando nella realizzazione di una famiglia. Peccato però che in queste ore sono cominciate a circolare nuovamente voci sul suo conto, proprio come qualche anno fa quando era impegnato con Giulia de Lellis. Alessandro Rosica ha pubblicato una chat su Instagram in cui una ragazza gli ha rivelato che, in Sardegna, Andrea Damante ci ha provato con lei. Quando lui ha chiesto le prove, lei ha risposto con uno screen: a quanto pare Damante avrebbe dato alla ragazza il numero del suo agente, così che potessero organizzarsi per vedersi in segreto quella notte. Lei non avrebbe accettato per rispetto della fidanzata incinta.

Delle storie molto simili le abbiamo sentite molto spesso anche nel periodo in cui Andrea era fidanzato con Giulia, basta pensare infatti che sia stato proprio questo il motivo della loro rottura: lui proprio non riusciva a fare a meno di cadere in tentazioni durante le serate in cui lavorava.

appena letto di damante che a quanto pare darebbe il numero del suo manager alle ragazze in sardegna per andarci a letto nonostante la fidanzata incinta a casa mio dio gli uomini perdono il pelo ma non il vizio per davvero — peularis (@antortide) August 10, 2025

Andrea Damante tradisce Elisa Visari? Il messaggio sospetto

Infatti Rosica ha pubblicato un breve messaggio anche per la compagna di Damante, Elisa Visari, facendole presente che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Purtroppo non è la prima volta che girano queste voci su Andrea, negli anni ci sono state davvero tante testimonianze di ragazze come quella che ha scritto a Rosica in queste ore.

Basta pensare che Giulia De Lellis ha scritto un libro sui molteplici tradimenti del fidanzato. All’epoca vivevano insieme e lui era fuori per lavoro, quando Giulia venne inondata di testimonianze attraverso i messaggi sui social. Nonostante i diversi ritorni di fiamma che ci sono stati negli anni, alla fine hanno intrapreso entrambi due strade separate e oggi Giulia è fidanzata con Tony Effe e aspetta un bambino con lui. Alla fine, a quanto pare, lei ha trovato l’amore che ha sempre sognato.