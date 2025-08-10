 Skip to main content
Gossip

Andrea Damante, la paternità non lo ferma: le avance a una donna in Sardegna (rumors)

Andrea Damante tradisce la fidanzata? Spunta uno scoop assurdo

Entra anche tu sul canale WhatsApp di Gossip e TV per non perderti nemmeno una notizia!

Antonella Panza10 Agosto 20253 minuti di lettura
Andrea Damante tradisce Elisa?

Andrea Damante sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita, dal momento in cui sta per diventare genitore insieme ad Elisa Visari, la donna con cui da qualche anno ha una storia d’amore. Storia su cui nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo ma che ha spiazzato tutti, perché è durata nel tempo e ora si sta concretizzando nella realizzazione di una famiglia. Peccato però che in queste ore sono cominciate a circolare nuovamente voci sul suo conto, proprio come qualche anno fa quando era impegnato con Giulia de Lellis. Alessandro Rosica ha pubblicato una chat su Instagram in cui una ragazza gli ha rivelato che, in Sardegna, Andrea Damante ci ha provato con lei. Quando lui ha chiesto le prove, lei ha risposto con uno screen: a quanto pare Damante avrebbe dato alla ragazza il numero del suo agente, così che potessero organizzarsi per vedersi in segreto quella notte. Lei non avrebbe accettato per rispetto della fidanzata incinta.

Delle storie molto simili le abbiamo sentite molto spesso anche nel periodo in cui Andrea era fidanzato con Giulia, basta pensare infatti che sia stato proprio questo il motivo della loro rottura: lui proprio non riusciva a fare a meno di cadere in tentazioni durante le serate in cui lavorava.

 

 

Andrea Damante tradisce Elisa Visari? Il messaggio sospetto

Infatti Rosica ha pubblicato un breve messaggio anche per la compagna di Damante, Elisa Visari, facendole presente che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Purtroppo non è la prima volta che girano queste voci su Andrea, negli anni ci sono state davvero tante testimonianze di ragazze come quella che ha scritto a Rosica in queste ore.

Basta pensare che Giulia De Lellis ha scritto un libro sui molteplici tradimenti del fidanzato. All’epoca vivevano insieme e lui era fuori per lavoro, quando Giulia venne inondata di testimonianze attraverso i messaggi sui social.  Nonostante i diversi ritorni di fiamma che ci sono stati negli anni, alla fine hanno intrapreso entrambi due strade separate e oggi Giulia è fidanzata con Tony Effe e aspetta un bambino con lui. Alla fine, a quanto pare, lei ha trovato l’amore che ha sempre sognato.

Tag:

Antonella Panza

Antonella Panza

Appassionata alla scrittura fin da piccola, mi sono sempre destreggiata in questo mondo. Quando avevo dodici anni e frequentavo la scuola media, grazie ai grandi autori mi sono appassionata alla poesia, alla letteratura, ho scoperto scrittori incredibili che sono stati in grado di farmi vivere attraverso le loro parole, emozioni e momenti: ho viaggiato, sono stata nel North Carolina con Nicholas Sparks, nella macchina volante insieme ad Harry e Ron con tutta Londra sotto alle mie ruote e ho girato il mondo con lo zaino in spalla insieme a Jules Verne, mettendoci qualcosa in meno dei classici e famosi ottanta giorni. Ho visto milioni di posti senza mai uscire dalla mia stanza. Oltre alla lettura e alla scrittura mi piace la musica e anche viaggiare, anche per questo sono felice di fare questo lavoro. Perché, come disse una volta Emilio Salgari, “scrivere è viaggiare, senza la seccatura dei bagagli”.

Lascia una risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.