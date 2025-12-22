Giulia De Lellis: “Perché non mostro mia figlia. A chi somiglia? Ora vi sciocco”

Da quando sono diventati genitori, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno preso una chiara decisione sulla figlia Priscilla: non mostrarla sui social network. Infatti, i fan non hanno modo di sapere com’è davvero la piccolina e c’è tanta curiosità al riguardo. In queste ore, dopo aver trascorso una piccola vacanza sulla neve con altri due neo genitori, ovvero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne decide di dedicarsi ai suoi fan. Come? Come fanno in molti, rispondendo alle loro domande sui social network. Qui spiega perché ancora lei e Tony non hanno mostrato Priscilla sul web e non solo: fa anche una rivelazione che a detta sua scioccherebbe tutti.

A chi le chiede come mai il volto della figlia, sebbene lei sia una presenza fissa su Instagram, non sia ancora apparso tra foto e video, Giulia risponde così: “Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro”. D’altronde sono ormai tanti i personaggi noti che prendono questo tipo di decisione, visto ciò che in questi anni accade sul web. Un gesto di protezione nei confronti della bambina, che magari una volta cresciuta potrebbe effettivamente iniziare ad apparire sui social come molti fan sperano.

Ed è la stessa De Lellis che ora incuriosisce di più. Quando un fan le chiede a chi somiglia, lei dà una risposta che non può non lasciare i fan curiosi: “Vorrei poter dire ‘è una mini me’, ma è più il papà”, racconta Giulia nelle Stories di Instagram. E non finisce qui, la famosa influencer aggiunge che c’è un dettaglio che potrebbe lasciare tutti senza parole: “E, udite udite… ora vi sciocco: abbiamo fatto una figlia bionda con gli occhi verdi”. In tutto questo, la De Lellis inserisce anche delle emoticon che ridono, facendo intendere di essere rimasti loro stessi sorpresi da questi dettagli.

In effetti, né Giulia né Tony hanno questi colori, tra capelli e occhi. Torna alla mente il caso di Belen Rodriguez e Antonino Spinazzola, la cui figlia Luna Marì è appunto bionda con gli occhi chiarissimi. Tornando alla De Lellis, che dopo tanti anni di collaborazione ha lasciato l’agenzia di Francesco Facchinetti generando vari sospetti, parla anche del suo parto. L’influencer spiega di aver deciso, per vari motivi, il cesareo programmato per far nascere la piccola Priscilla.

Giulia ci tiene a precisare di non voler svelare i dettagli privati del suo parto, in quanto queste sono cose personali e soprattutto soggettive. Ciò di cui è certa è che non le manca avere il pancione. Sebbene ritenga che una gravidanza sia “un miracolo straordinario”, non crede che sia poi così piacevole.