Giulia De Lellis furiosa: “Ora vi dico la verità, ecco perché ho lasciato Facchinetti”

Pochi giorni fa Giulia De Lellis ha comunicato di aver interrotto la collaborazione con l’agente Francesco Facchinetti, manager a capo dell’agenzia Newco Management. L’influencer e il figlio del cantante dei Pooh hanno iniziato un percorso insieme a livello professionale quasi dieci anni fa. L’ex volto di Uomini e Donne, di recente, ha deciso per un drastico cambiamento. Nel comunicare la scelta, non ha chiarito dettagliatamente i motivi che l’hanno spinta a lasciare l’agenzia, limitandosi a ringraziare Newco e a dire che da ora in avanti si dedicherà a nuove “direzioni professionali”. Un giornalista ha provato a fornire una differente ricostruzione della vicenda, facendo andare su tutte le furie De Lellis, la quale ha raccontato in maniera più particolareggiata le cause legate all’interruzione del viaggio lavorativo con Facchinetti.

Giulia De Lellis lascia l’agenzia di Francesco Facchinetti: la spiegazione

“Il mio rapporto professionale con Newco termina oggi, ringrazio l’agenzia e tutto il team per il lavoro svolto nel tempo. Continuerò ora il mio percorso dedicandomi a nuove direzioni professionali che rispecchiano le mie attuali scelte e priorità”. Con questo messaggio De Lellis aveva reso noto di aver lasciato la realtà imprenditoriale di Facchinetti. Nelle scorse ore, leggendo la ricostruzione fatta da un giornalista sul caso, l’influencer si è inalberata, sottolineando che per ora non si affiderà ad una nuova agenzia. Si gestirà da sola.

“Sono state scritte un mucchio di stron***e – ha scritto De Lellis su Instagram – sulla mia persona, su amici e sull’agenzia che mi ha rappresentata per quasi 10 anni e che oggi non mi rappresenta più, semplicemente perché avevo voglia di qualcosa di nuovo. Falso che andrò in altre agenzie. Sono sola, indipendente, felice e in pace con chiunque […] Non andrò con nessuna agenzia, sono sola come ho già ribadito e con un senso di indipendenza (unico motivo per cui sono andata via dalla mia ex agenzia”.

Da quanto esternato da De Lellis, il rapporto lavorativo con Newco è stato chiuso non perché si sono deteriorate le comunicazioni tra le parti, ma per il semplice fatto che l’influencer, in questa fase della sua carriera, ha deciso di gestirsi da sé, senza più un “appoggio”. Dunque non ci sarebbero rapporti tesi tra Facchinetti e la star di Instagram.

Facchinetti opta per il silenzio, si attendono conferme o smentite sulla versione dell’influencer

Per il momento Francesco Facchinetti non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla scelta della sua ex assistita. Ha preferito non commentare alcunché. Si attendono conferme o smentite da parte del manager sulla versione data dall’ex volto di Uomini e Donne che sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti. Da poco più di un mese è diventata mamma per la prima volta, accogliendo assieme al compagno Tony Effe la piccola Priscilla.