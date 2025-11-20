Giulia De Lellis chiude con Facchinetti dopo anni, i motivi e la reazione di lui

Tempo di grandi cambiamenti sotto tutti i punti di vista per Giulia De Lellis. L’influencer di Ostia è diventata mamma per la prima volta poco più di un mese fa. Nelle scorse ore, attraverso una stringata storia pubblicata su Instagram, ha inoltre fatto sapere di aver deciso di porre fine alla collaborazione lunga anni con l’agenzia Newco Management, di cui è titolare Francesco Facchinetti. L’ex volto di Uomini e Donne si è limitata a ringraziare Newco, rendendo noto che da ora in avanti proseguirà il suo cammino dedicandosi a nuove direzioni professionali. Facchinetti non ha commentato in modo diretto la scelta della sua ex cliente. Curiosamente, però, ha pubblicato un video in cui ha mostrato una sala riunioni della sua agenzia, immortalando i tanti premi vinti dagli artisti da lui seguiti.

Giulia De Lellis lascia l’agenzia di Francesco Facchinetti

“Dopo anni di collaborazione, il mio rapporto professionale con Newco Management termina oggi. Ringrazio l’agenzia e tutto il team per il lavoro svolto nel tempo. Continuerò ora il mio percorso dedicandomi a nuove direzioni professionali che rispecchiano le mie attuali scelte e priorità”. Questo il messaggio tramite cui De Lellis ha spiegato la sua importante decisione. La chiusura della comunicazione fa sorgere una domanda spontanea: Giulia ha valutato che Newco non fosse più in grado di rispecchiare le sue attuali scelte e non fosse più capace di far fronte alle sue priorità? Non resta che attendere la versione di Facchinetti per capire se la conclusione della lunga collaborazione sia avvenuta in modo soft oppure no.

De Lellis, cosa disse Facchinetti dopo il primo incontro con l’influencer

Nel 2020, Facchinetti raccontò come nacque la collaborazione con De Lellis. L’agente affermò che la giovane cercò di contattarlo in ogni modo possibile. Provò ad avere un gancio attraverso amici comuni, mandando mail e inviando messaggi. Avendo notato la tenacia dell’influencer, il manager decise di incontrarla. I due si videro nel bar di un hotel. Facchinetti disse di ricordare perfettamente il faccia a faccia. Anche perché fu memorabile, con ‘Giulietta’ che cominciò a parlare senza sosta.

“Lei si siede e inizia a parlare come una macchinetta per un’ora, io ero disperato – aveva spiegato l’agente -. Non capivo più niente. Penso sia la donna più logorroica che io abbia mai conosciuto, cento volte più logorroica di me”. Facchinetti, però, notò che la ragazza aveva una dote non indifferente per sfondare sui social: “In un universo dove tutti cercano di dimostrare quello che non sono, lei non aveva paura di far vedere quello che era, con i suoi difetti e le sue particolarità, non ha mai avuto paura di sbagliare e dimostrarsi per quello che è…”

“Mentre lei parlava pensavo: ‘In questo mondo dove tutti cercano di elevarsi in una zona elitaria, a lei non frega niente, lei vuole essere quella che è con i suoi difetti, le sue mancanze, e anzi, su questi difetti e mancanze ci costruisce il suo personaggio!’”, aggiunse Facchinetti. Fu così che iniziò la lunga collaborazione tra De Lellis e la Newco. Nelle scorse ore, il viaggio professionale si è concluso.