Giulia De Lellis relax contro critiche ma Parpiglia affonda di nuovo

Giulia De Lellis: nuovo post scaccia critiche “allontana da te ogni pensiero…” ma Parpiglia affonda ancora: “Deve costruire un futuro pulito…”

La paparazzata del settimanale Chi del bacio tra Andrea Damante e Giulia De Lellis nel mare della Sardegna ha fatto molto rumore in questi giorni. Non solo per il ritorno di fiamma dei due piccioncini (che tuttavia non hanno ancora ufficializzato la loro ri-unione), ma anche per come lo scoop ha preso forma. In molti hanno pensato che fosse stato studiato tra i due influencer e il giornale di cronaca rosa. Il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia ha spiegato la sua verità, smentendo tale ricostruzione. Non solo: la nota firma del gossip ha rivolto pure un nuovo affondo alla De Lellis dopo quelli delle scorse ore, usando poca carota e molto bastone. Dal canto suo l’ex corteggiatrice ha risposto alle critiche in generale con un post ‘rilassante’.

Parpiglia su Giulia: “Deve aggiustare il tiro per godersi la popolarità”

Il ponte di una barca, lo sfondo dell’acqua cristallina della Sardegna e Giulia sdraiata e baciata dal sole. Il tutto immortalato dal commento “Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero“. La De Lellis attraverso questo post su Instagram ha voluto dare una risposta ‘rilassante’ alle critiche che le sono piovute addosso in questi giorni. Nel frattempo però Parpiglia, stuzzicato sotto il proprio profilo del medesimo social, ha di fatto lanciato un nuovo affondo all’influencer. In risposta a un utente che sosteneva che Giulia fosse il ‘nulla’ ha scritto: “Infatti non è il nulla. Anzi deve aggiustare il tiro per godersi la popolarità al meglio e costruire un futuro bello e pulito”. Certo se da una parte riconosce nella giovane influencer una celebrità in rampa di lancio, dall’altro – aggiustare il tiro e costruire un futuro bello e pulito – sono espressioni piuttosto decise di ammonimento

Andrea e Giulia strapagati per il servizio? La verità di Parpiglia

Ricordiamo che Parpiglia nelle scorse ore ha sottolineato che la paparazzata e il relativo servizio di Chi su Andrea e Giulia non sono stati concordata, nemmeno strapagati ai diretti interessati. Sulla questione si è espresso Damante che ha voluto poi sottolineare come al momento non se la senta di parlare di ri-fidanzamento ufficiale. Per l’annuncio non resta che attendere ancora un poco.