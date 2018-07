Giulia De Lellis e Andrea Damante sono davvero tornati insieme? Tutta la verità sulle foto dell’incontro scattate dal paparazzo

Credere che Giulia De Lellis e Andrea Damante non siano tornati insieme oggi può risultare difficile dopo aver visto le foto pubblicate in esclusiva da Chi. Le immagini di loro due insieme in Sardegna hanno fatto il giro del web e, nonostante sia Giulia che Andrea parlino ancora di semplice frequentazione, molti utenti sarebbero pronti a scommettere che tra di loro sia di nuovo scoppiato l’amore (o forse non è mai finito?). A cercare di fare chiarezza sulla questione, tuttavia, c’ha provato anche il settimanale di Alfonso Signorini. Nell’ultimo numero, infatti, è stato specificato che nessuno, al momento, ha la certezza che la De Lellis e Damante siano tornati insieme. Per questo motivo, dopo aver interpellato l’ex tronista di Uomini e Donne, sono stati raccontati anche i retroscena della paparazzata. Andrea e Giulia saranno stati pure beccati insieme ma, stando a quanto riportato da Chi, i due avrebbero prima tentato di depistare il fotografo.

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: pace fatta o è troppo presto per dirlo?

Come molti probabilmente già sanno, Andrea e Giulia sono stati sorpresi in Sardegna. “Lui era lì per lavoro e Giulia l’ha raggiunto” è stato scritto nell’ultimo numero di Chi. “Dopo qualche depistaggio” a beccarli insieme è stato proprio il fotografo del giornale, “Tra baci pieni di passioni e un’intimità calda come il sole”. Pace fatta? Damante, interpellato dal giornale sulla questione, ha parlato solo di frequentazione (versione confermata anche da Giulia su Instagram). L’ex tronista, inoltre, ha anche specificato: “Non viviamo per il domani, né per accontentare nessuno. Viviamo per noi, per godere l’uno dell’altra. Senza forzature”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme in Sardegna: single o fidanzati?

Oggi, come scritto da Chi, “La De Lellis sui social si dichiara single” ma forse Andrea “Dentro di sé spera che il cuore di Giulia possa finalmente tornare a battere per lui”. Sarà davvero così? Certo che, come riportato dal giornale, “Dopo queste immagini sarà più difficile sostenere questa tesi”.