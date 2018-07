By

Le foto di Andrea Damante e Giulia De Lellis su Chi, parla Gabriele Parpiglia: “Nessun servizio concordato”

Le foto di Chi sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno fatto molto scalpore. Nessuno si aspettava un riavvicinamento così veloce e in molti hanno ipotizzato un probabile accordo per la coppia di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha seccamente smentito i pettegolezzi, rimarcando che con Andrea c’è di nuovo intesa ma non un fidanzamento ufficiale. Intanto Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, ci ha tenuto a chiarire sui social network che il servizio apparso sulla rivista non è stato altro che il frutto di una paparazzata a sorpresa. Dunque, nessun servizio concordato, nessun accordo tra la rivista diretta da Alfonso Signorini e i Damellis.

Le parole di Parpiglia sul servizio di Chi su Andrea e Giulia

“Nessuna paparazzata organizzata – né strapagata. Sia chiaro. Ma la gente sta male sul serio”, ha scritto Gabriele Parpiglia in un commento della pagina Instagram Gossiptvofficial.

Giulia De Lellis commenta le foto su Chi con Andrea Damante

Queste le parole di Giulia De Lellis dopo le foto apparse sul settimanale Chi con Andrea Damante: