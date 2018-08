Giulia De Lellis pubblica foto con Damante: scatta l’effetto nostalgia

Giulia De Lellis pubblica delle foto con Andrea Damante ed è subito effetto nostalgia

“Cosa c’è più bello di un ricordo? Mi è stato fatto un regalo troppo speciale. Grazie infinite, non sarà mai abbastanza”. Con queste parole Giulia De Lellis ha accolto un prezioso dono che le è stato regalato (dai familiari?). Ma di che cosa si tratta? Di un album dei ricordi che va dalla sua nascita fino ad oggi, incorniciando tutte le tappe salienti che ha vissuto e dando risalto alle persone che hanno segnato il suo percorso. E tra le foto dell’album che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato in una lunga serie di Instagram Stories non poteva mancare Andrea Damante. Sì, proprio lui. Perché nonostante tutto, Andrea le ha lasciato un segno…

Momento ricordi per Giulia: il trono e la scelta di Andrea

In sottofondo ‘Grazie,’ brano malinconico degli Zero Assoluto; e poi via a sfogliare l’album dei ricordi. Giulia lo mostra dall’inizio, da quando è nata. Spazio quindi a mamma, papà e agli altri familiari che le sono sempre stati molto vicini e con cui ha un legame solido. Ed ecco poi giungere l’origine della sua ascesa popolare, vale a dire la prima volta che è apparsa a Uomini e Donne. E qui arriva uno scatto di quel giorno con tanto di commento scritto in memoria di quell’attimo: “Per noi è iniziato tutto così. ‘Io comunque sono Giulia. Ho vent’anni e sono di Roma’”. Inevitabile che segua una foto con Andrea Damante al tempo della scelta del Trono. E inevitabile anche la dedica posta a corredo: “Ci hai creduto e ce l’hai fatta nonostante tutto”. Dell’ex tronista nulla più, ma tanto basta per far vibrare l’effetto nostalgia.

Giulia De Lellis: con Andrea Damante è finito l’amore

L’album dei ricordi prosegue con l’avventura al Grande Fratello Vip, in cui una foto degli amici Luca Onestini e Ivana Mrazova merita una zoommata. Infine largo all’ultimo periodo lavorativo e ai viaggi fatti. Una bella carrellata di emozioni per Giulia e i suoi fan, a cui nelle scorse ore ha confidato che con Damante è davvero finito l’amore e che la sua vita è stata stravolta (ma non in negativo).