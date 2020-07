Giulia De Lellis, nonna malata: “Non sono tranquilla”

Giulia De Lellis è molto preoccupata per le condizioni di salute di sua nonna. Ha dovuto lasciare Forte dei Marmi per catapultarsi a Roma. Cosa le è successo? L’influencer si è confidata ai suoi follower di Instagram, spiegando che sua nonna è malata e che vorrebbe passare quanto più tempo possibile con lei. Un’estate, per la De Lellis, fatta sia di momenti belli sia di momenti non proprio positivi: recentemente aveva anche spiegato che avrebbe dovuto subire un’operazione al naso e il suo cagnolino aveva avuto dei problemi che l’avevano costretta a portarla dal veterinario. Accanto a lei, c’è sempre Andrea Damante. Dopo il ritorno di fiamma, i due sono inseparabili. Ora, però, Giulia vorrebbe stare accanto alla sua nonna, ma questo non è possibile perché deve portare avanti alcuni progetti lavorativi improrogabili. Non appena se ne libererà, si precipiterà a casa della sua famiglia, per passare delle giornate con sua nonna e con le sue amatissime nipotine.

Nonna Giulia De Lellis malata: la preoccupazione dell’influencer e il ritorno a Forte dei Marmi

Su Instagram, Giulia De Lellis si è lasciata andare a una confessione: “Sono venuta di corsa qua a Roma perché la mia nonnina non sta molto bene. Ho fatto il prima possibile”. Non sappiamo cos’abbia la nonna, ma ci auguriamo che tutto questo possa passare presto. La fashion blogger non è potuta rimanere a lungo a Roma, come ha spiegato lei stessa: “Ritorno a malincuore. Non sono tranquilla”. Meta: Forte dei Marmi. Ha lanciato una frecciatina a tutti quelli che le dicono che nella vita non fa mai nulla e che è in una vacanza eterna, dicendo che, in momenti come questi, in cui vorrebbe stare accanto alla sua famiglia, non può perché il lavoro chiama. Ma ha promesso che, non appena avrà del tempo libero, ritornerà dalla nonna, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute.

Ultime notizie Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis, recentemente, aveva fatto preoccupare anche per un intervento al naso che dovrà subire fra non molto. L’influencer può sempre contare su Andrea Damante, col quale, questa volta – e speriamo che sia quella giusta – ha intenzione di costruire una storia d’amore importante, che potrebbe portarli anche sull’altare? Chi lo sa, intanto “qualcuna” pretende il nipotino! Non sono ancora pronti per diventare genitori? I fan, invece, aspettano da tempo un piccolo Damante… La cicogna, presto o tardi, arriverà.