Giulia De Lellis e Andrea Damante genitori? Parla la mamma del deejay

Da settimane si rincorrono le voci che vorrebbero Andrea Damante e Giulia De Lellis genitori in un futuro non troppo lontano. Qualcuno si è spinto più in là, parlando di una possibile gravidanza in corso. Le cose, al momento, starebbero diversamente. Vale a dire che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sarebbero affatto in dolce attesa, nonostante gli spifferi della cronaca rosa. Questione differente è la volontà di diventare papà e mamma. Giulia e Andrea non hanno mai escluso tale idea. Ora arriva una spinta in più. A darla è stata la madre del deejay veronese, che attraverso un post diramato sui social ha confessato la voglia di diventare nonna. Insomma, il ‘Dama’ è avvertito.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, la mamma de deejay non vede l’ora di diventare nonna

In un lungo post su Instagram, Valentina, mamma di Damante, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la sua professione e per come si senta amata dalla propria famiglia. Non solo: si è dichiarata anche profondamente contenta di come ha cresciuto Andrea. E proprio in riferimento all’ex tronista Valentina ha dichiarato “il desiderio di diventare nonna”. Chissà se il deejay la accontenterà. Di recente, oltre alle voci di una presunta paternità a lui attribuita, si sono fatte strada anche le indiscrezioni relative a un possibile matrimonio imminente tra con Giulia De Lellis. Fino ad ora la coppia non ha né confermato né smentito lo spiffero. Una cosa è certa: da quando c’è stato il ritorno di fiamma, i due piccioncini non si sono più persi di vista nemmeno per un attimo.

Damante e Giulia, il ritorno in love

La quarantena ha riunito inaspettatamente Andrea e Giulia, confermando un ritorno in love clamoroso. Ricordiamo che la De Lellis lasciò l’ex tronista dopo aver scoperto di essere stata tradita. Sul tema ha pure scritto un libro, vendutissimo e dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto’. Dopo la batosta sono arrivate due relazioni celebri: quella vissuta rapidamente con Irama Plume e quella con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. In fin dei conti, però, al cuore non si comanda. E un Damante, forse, è davvero per sempre.