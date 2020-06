Damante, il post con Giulia: ecco perché con gli ex non ha funzionato

Ci hanno provato ad allontanarsi. I tradimenti, le stilettate sui social, addirittura un libro scritto da lei che ha raccontato tutte le malefatte di lui. Alla fine però a una cosa non si può resistere: alla ‘chimica’. Eh sì, perché Giulia De Lellis e Andrea Damante si attraggono, nonostante tutto e tutti. Hanno tentato anche nuove strade sentimentali, ma quel feeling che traspare quando stanno assieme non si è mai visto con nessuno o nessun’altra che hanno frequentato durante i mesi di distanza. A certificarlo ulteriormente l’ultimo post Instagram del deejay veronese che ha pure provocato un effetto deja vu, che ha riportato ai tempi del dopo Uomini e Donne dove con Giulietta era tutto un turbine di emozioni e scatti al pepe. Forse perché alla fine, da allora, anche se come direbbero i saggi di ‘acqua sotto i ponti ne è passata’ e i ragazzi non sono più poi tanto ragazzi, c’è un filo rosso che attraversa le traversie e gli errori e tiene unito un legame che va oltre…

Giulia De Lellis e Andrea Damante, un amore senza fronzoli

“That’s Amore”, scrive Andrea, titolando uno scatto pepato in cui Giulia è sdraiata sulla barca mentre il viso di lui cade proprio lì, sul fondo schiena di lei. Un’istantanea pubblicata dal deejay, che rispetto alla De Lellis sta più calmo, almeno sui social, nel distillare la sua passione. Ma è anche una fotografia che dice tanto altro e che fa breccia, che coglie nel segno. Vale a dire che rispecchia ciò che i due piccioncini amano l’uno dell’altra: quel rapporto goliardico, a tratti anche sfrontato, senza fronzoli e scevro da troppi orpelli. Insomma, quel rapporto che ha reso i Damellis i Damellis, favola contemporanea seguita da milioni di giovanotti.

Damellis ed ex: questione di incastri, c’est la vie!

Il ritorno di fiamma tanto intenso tra i due ex Uomini e Donne offre anche spunti su cui rileggere il passato recente dei due. Spiega cioè perché Iannone, Irama, Claudia Coppola e Sara Croce (per citare i nomi noti frequentati dai Damellis durante il loro allontanamento) non potevano far germogliare un amore al loro fianco. Perché quella chimica che si vede ora che il legame è stato riallacciato non si è mai vista con loro. Ci sono incastri e incastri. Alcuni si pigliano che è una meraviglia, altri, seppur sforzandoli, non entrano proprio in sintonia. Tutto qua, c’est la vie!