Giulia De Lellis, problemi di salute: “Operazione al naso e trattamenti vari”

Giulia De Lellis dovrà subire al più presto un’operazione al naso. Da tempo la web influencer si lamentava su Instagram dei suoi problemi alla gola, con conseguente abbassamento della voce, e ora si è sottoposta ai dovuti controlli. Giulietta ha spiegato ai suoi follower che la situazione non è da prendere sottogamba ma che non è neppure così grave come pensava all’inizio. Appena finiranno le vacanze estive – che sta trascorrendo prettamente a Forte dei Marmi col fidanzato ritrovato Andrea Damante – la vivace romana tornerà a Milano e organizzerà il da farsi. In agenda un intervento al naso, molteplici sedute dalla logopedista e diversi trattamenti. La 24enne ha preferito, per adesso, non svelare il tipo di problema che deve affrontare ma siamo sicuri che lo farà in un secondo momento, quando magari tutto sarà completamente finito e potrà cantare vittoria. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è apparsa serena, certa di potercela fare anche questa volta.

Problemi al naso e alla gola per Giulia De Lellis

“Poteva andare peggio, mi sono c….ta addosso tutto il giorno”, ha confidato Giulia De Lellis su Instagram. “Me la caverò con una operazione al naso, non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari”, ha spiegato. “È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena”, ha aggiunto. Giulia ha poi voluto terminare le sue stories con una nota positiva: “Diciamo che c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così”. Del resto la De Lellis è una ragazza forte, che non ha paura di affrontare le sfide e battaglie della vita. E poi può contare sul ritrovato Andrea Damante, con la quale la relazione procede a gonfie vele. Così tanto a gonfie vele che i due potrebbero presto mettere su famiglia…

Giulia e Andrea presto genitori? Le parole della suocera

Giulia De Lellis e Andrea Damante non hanno mai nascosto la voglia di mettere su famiglia. Il loro passato burrascoso non ha di certo aiutato ma nel futuro tutto potrebbe andare liscio… La minestra riscaldata sembra funzionare e la coppia è tornata a convivere con passione e determinazione a Milano. Nei giorni scorsi la madre del deejay veronese ha pubblicamente espresso la voglia di diventare nonna, lanciando un vero e proprio appello al figlio e alla nuora. Giulia e Andrea esaudiranno presto il desiderio della signora Valentina?