Giulia De Lellis non andrà al Festival di Venezia 2021 (e cambia casa)

Nel caso quache suo fan se lo stesse domandando, Giulia De Lellis non andrà al Festival di Venezia 2021. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica negli ultimi anni non è caratterizzata solo dai film che vengono presentati e premiati, ma anche dai look di chi sfila sul red carpet. Proprio perché gli abiti eleganti di uomini e donne sono diventati molto protagonisti le agenzie riescono a strappare qualche invito anche per modelle e influencer. La cosa ha fatto storcere il naso a più di qualcuno in verità, qualcuno che non comprende la necessità di avere influencer in una mostra per il cinema.

La verità è che le e gli influencer aiutano a far sì che si parli di un evento, accendono i riflettori su di esso. Per questo non mancano anche in occasioni come il Festival di Venezia, oltre che per una questione di sponsor. I fan dei vari volti social stanno aspettando con ansia di vedere i propri beniamini sfilare sul red carpet per scoprire quale look hanno scelto. Ieri si è aperta la 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e proseguirà fino a sabato 11 settembre, ma sul red carpet non sfilerà Giulia De Lellis quest’anno.

La giovane influencer, che ha ormai avviato la sua carriera in televisione, ha annunciato su Instagram poco fa che non ci sarà al Festival di Venezia quest’anno. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa: “Ho deciso di dare la precedenza a qualcos’altro”. Giulia ha raccontato che ci sono altri progetti in ballo per lei altrettanto belli ed emozionanti, per questo ha deciso di rinunciare a questo festival.

La Mostra per lei rimarrà sempre un bellissimo ricordo, ha aggiunto, è sempre stato meraviglioso partecipare ma per quest’anno ha scelto di rimandare. Per ovvi motivi non ha potuto svelare a cosa deve dedicarsi, di certo ne parlerà più in là. Le novità non finiscono qui: Giulia De Lellis cambia casa a Milano. L’influencer è alla ricerca di un appartamento più grande. Per lei è un mese ricco di novità e di decisioni importanti da prendere, per lei infatti settembre è il mese delle scelte e non gennaio, primo mese dell’anno, come per tanti altri.