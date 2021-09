Giulia De Lellis conduttrice in carriera: ecco dove la rivedremo in tv

Non solo Instagram: la carriera di Giulia De Lellis continua anche in televisione. Dopo aver condotto con successo la prima edizione di Love Island su Real Time la web influencer di Pomezia è diventata a tutti gli effetti un volto di Discovery. A farlo sapere sui social network è il sempre informato Tv Blog.

La rete ha deciso di puntare sulla vivace 25enne e sta valutando nuovi progetti da affidare a Giulietta. La De Lellis, intanto, è stata già confermata alla seconda edizione di Love Island, che partirà il prossimo anno. Al momento non si conoscono gli altri format che potrebbe condurre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Quel che è sicuro è che lo stile di conduzione, fresco e spontaneo, di Giulia De Lellis è piaciuto molto. Il lavoro della presentatrice è un sogno che si avvera per l’ex fidanzata di Andrea Damante e Andrea Iannone, che ha sempre voluto affermarsi in televisione. Senza trascurare, però, i suoi impegni sui social network, che sono assai vantaggiosi.

Quanto guadagna Giulia De Lellis sui social network

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate nell’ultimo periodo, pare che Giulia De Lellis chieda circa dieci mila euro a post o per tre storie consecutive. Qualcuno ha definito l’ex fiamma di Irama l’erede di Chiara Ferragni. La De Lellis ha respinto il paragone ma è chiaro che sia sulla strada giusta, complice la sua enorme fama tra tv, social e gossip. Perché si sa che in un certo mondo anche il pettegolezzo aiuta e la vita privata di Giulia ha contribuito parecchio all’ascesa della 25enne.

La love story tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Questo è davvero un periodo magico per Giulia De Lellis. Procede a gonfie vele il lavoro ma pure la vita privata: da circa un anno è legata al rampollo Carlo Beretta. I due convivono a Milano e sono più complici e affiatata che mai. Le presentazioni in famiglia sono state fatte da tempo e Giulia non ha avuto problemi ad integrarsi in un clan altolocato come quella dei Beretta.