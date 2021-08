Giulia De Lellis si racconta: la convivenza e le risposte da applausi sugli ex

L’influencer a ruota libera: l’amore per Carlo, la replica sugli ex e l’abito che indosserà al matrimonio della sorella

Giulia De Lellis in confidenza: l’influencer dei record, tra una campagna pubblicitaria, un impegno televisivo e dei giorni vacanzieri con il suo amatissimo Carlo Gussali Beretta, trova anche il tempo per coccolare i suoi fan. Infatti, nelle scorse ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiacchierato un poco con alcuni dei suoi ‘seguaci’, aprendo al noto ‘box’ delle domande su Instagram. Tante le chicche che Giulietta ha raccontato. Capitolo sentimentale: andrà a convivere con il rampollo che l’ha stregata? “Già viviamo assieme dal giorno zero, non riesce a staccarsi da me”, la risposta. In effetti i due non si perdono di vista un attimo e i ben informati sussurrano che progetti nuziali e di famiglia non sono poi così remoti. La coppia ne starebbe parlando. Chissà che non arrivi a breve qualche annuncio lieto.

La De Lellis, a proposito dell’imminente matrimonio di sua sorella, ha spoilerato che si vestirà con un abito verde. Non resta che attendere di vedere quale capo ha scelto. Si è poi planati sull’argomento ex. In questo caso Giulia ha sfoderato una risposta da applausi quando una ragazza le ha detto di aver scoperto che il suo attuale fidanzato mantiene sul cellulare il numero della compagna che ha avuto in precedenza.

“Pensa – ha ragionato l’influencer – che ha anche dei ricordi con questa, che non potrai mai vedere. Ah, e delle foto, sicuro, da qualche parte. Per non parlare dei loro vecchi discorsi che non potrai ovviamente sapere mai. In sintesi e di base, il tuo ragazzo ha un passato. E pure tu! Quindi?”. Come darle torto.

Spazio poi a chi mente in un rapporto. Quando le è stato chiesto come fare a capire se il proprio fidanzato sta dicendo delle bugie, la giovane ha sfoggiato un’altra perla con il piglio di chi è già passata da simili situazioni. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’, che ha fatto incetta di vendite, è proprio stato dedicato ai tradimenti che Giulia subì da Andrea Damante al tempo della relazione.

Ebbene, secondo la De Lellis ci sono due modi per capire se chi si ha innanzi sta mentendo: “O lo becchi perché hai cu.o! O perché è stupido. Fidati però anche delle tue sensazioni”. Chissà se lei ha avuto fortuna oppure lui è stato “stupido”.

A proposito di Damante, anche il deejay veronese ha ritrovato serenità e pace a livello sentimentale. Al suo fianco c’è l’attrice Elisa Visare: pure nel loro caso hanno iniziato a circolare voci su presunti progetti di matrimonio e figli.