Giulia De Lellis alle Canarie (il motivo)… E con Beretta niente convivenza

Giulia De Lellis sorride, soddisfatta, sia per la piega che ha preso la sua vita sul versante professionale, sia per quella che preso sul lato sentimentale. L’influencer lanciata da Uomini e Donne, dopo il ruolo nel film Genitori vs Influencer (uscito pochi giorni fa su Sky e con protagonista Fabio Volo), a breve volerà alle Canarie. Il motivo del viaggio lo rende noto Giornalettismo che spiega che l’ex fidanzata del deejay Andrea Damante, oggi felice al fianco del rampollo Carlo Gussalli Beretta, si trasferirà in terra spagnola per circa un mese. Non una ‘gita’ di piacere, bensì una nuova attività lavorativa: Giulia sarà protagonista del format ‘Love Island’, che andrà in onda su Discovery.

Per quel che riguarda l’amore, con Beretta tutto procede a gonfie vele. Però, niente convivenza per il momento. Giulietta ha preso casa a Milano e pare che non abbia in progetto di condividere costantemente il medesimo tetto con il compagno; ma non si tratterebbe di un segno di poca fiducia o poco amore. Anche perché, spiega sempre Giornalettismo, pare che la coppia stia cominciando a pensare alle nozze. Il tema del matrimonio non sarebbe tabù per la De Lellis e il rampollo. Nulla di deciso, ma i ben informati dicono che i due piccioncini ne parlano.

Giulia De Lellis: da UeD a star del web, fino al cinema

L’ascesa della De Lellis è stata rapida. Dopo aver corteggiato Damante a Uomini e Donne, con lo stesso deejay veronese ha vissuto una lunga e tormentata love story, conclusasi definitivamente qualche mese fa. Dopo l’addio si è legata a Carlo Gussalli Beretta, ex amico proprio di Damante che quando ha saputo che Giulietta aveva imbastito una relazione con il rampollo non ha fatto i salti di gioia.

Al di là degli ‘affari di cuore’, la De Lellis, in ambito professionale, ha proseguito a mietere un successo dopo l’altro. Su Instagram è una delle influencer più seguite d’Italia (vanta un seguito di oltre 5 milioni di fan); è spesso corteggiata dalla tv ed ha pure trovato spazio al cinema. Chapeau!