Giulia De Lellis in Genitori vs Influencer: Fabio Volo parla di lei sul set

Sta per arrivare il grande giorno di Genitori vs Influencer su Sky e Now: uscirà il 4 aprile, nel giorno di Pasqua. Nel cast ci sono Giulia De Lellis o Fabio Volo e proprio lo scrittore oggi ha parlato di come è stato recitare insieme a un’influencer. Giulia ha debuttato come attrice in un film per il cinema, ma aveva già recitato in una sit-com per Witty Tv. Questo è considerato il suo debutto ufficiale come attrice e pare se la sia cavata molto bene. Alcune recensioni di chi ha già visto il film l’ha promossa, oggi anche le parole di Fabio Volo sembrano fare altrettanto.

Giulia De Lellis se l’è cavata alla grande, insomma. In attesa dei giudizi del pubblico, tra cui magari tanti si ricrederanno come è successo ieri sera ai Soliti Ignoti, chi ha diviso con lei il set ne ha parlato molto bene. Fabio Volo in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di questo nuovo film. Il suo personaggio è un professore di filosofia, e papà di una adolescente, che decide di iniziare una battaglia contro il mondo degli influencer. Giulia interpreta invece proprio il ruolo di una influencer. Com’è andata?

Fabio Bonetti, vero nome di Volo, ha detto che è andata bene sul set, nonostante ci potessero essere pregiudizi su Giulia. Invece si è rivelata giusta per il ruolo e per la storia che dovevano raccontare: “Si è rivelata molto più naturale lei di altre attrici che interpretavano una come lei. È stata brava”. Il personaggio della De Lellis è molto autoironico, una dote che appartiene a tanti influencer – non a tutti -, seppure si potrebbe pensare il contrario. Lui se lo aspettava? “Ma pure Giulia è così, è piacevole lavorare con lei sul set”, questa è stata la risposta dell’attore.

Giulia De Lellis in Genitori vs Influencer è stata promossa a pieni voti, pare di capire. Per lei potrebbe essersi trattato di una semplice parentesi in cui si è divertita e ha sperimentato un mestiere nuovo, oppure potrebbe rivelarsi altro. Certo, per diventare attrice dovrebbe studiare e prepararsi, ma è ancora giovanissima e ha tutto il tempo davanti per tentare anche questa strada. Per ora sembra felice di ciò che fa, oltretutto è pronta a debuttare anche come conduttrice.