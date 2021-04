Giulia De Lellis ai Soliti Ignoti confonde Amadeus ma vince: successo Web

Giulia De Lellis concorrente ai Soliti Ignoti nella puntata di giovedì 1 aprile 2021. La giovane influencer, ormai volto noto anche della tv e non solo del Web, debutterà tra pochi giorni come attrice nel film Genitori vs Influencer. Ha partecipato al gioco di Amadeus anche per promuovere il film in uscita, ma ha conquistato il pubblico con il suo essere frizzante e, soprattutto, vera e spontanea. Leggendo i pareri sui social, infatti, qualcuno aveva iniziato a guardare la puntata con i soliti pregiudizi. Quelli che si hanno verso gli influencer e in particolare verso gli influencer provenienti dal mondo di Uomini e Donne.

Tra il pubblico di sicuro c’è stato qualcuno che ha voluto metterla alla prova: della serie sei bella, vediamo se balli. E alla fine Giulia ha ballato, anche stavolta. Ha iniziato la gara con un paio di errori, poi li ha indovinati tutti: sei concorrenti su otto le hanno permesso di accumulare una bella cifra. Quindi si è presentata davanti al parente misterioso con più di 150mila euro. Alla fine ha accettato tutti gli aiuti a disposizione, anche il dubbione finale. Molti non pensavano che avrebbe vinto, perché effettivamente la somiglianza tra il parente misterioso e il concorrente numero uno era davvero poca.

Non poca per Giulia De Lellis, che ha scovato quelle somiglianze e ha puntato tutto sull’ignoto numero uno. Alla fine ha avuto ragione lei, vincendo 31.600 euro da donare in beneficienza. Non è stata una puntata semplice per Amadeus, perché Giulia ha ragionato sempre a voce alta e ha cambiato diverse volte idea, confondendo il conduttore. A un certo punto Amadeus sembrava non riuscire più a seguire i ragionamenti della sua concorrente, ma ne è valsa la pena visto che la cifra in beneficienza non è indifferente.

Una bella soddisfazione per Giulia, una bella vincita e soprattutto un successo social. Eh sì, perché tutti i detrattori che l’avevano inizialmente condannata si sono dovuti ricredere. A fine puntata su Twitter c’erano solo complimenti per Giulia. Qualcuno ha scritto che è stata educata e ha ringraziato tutti i concorrenti, altri che ha fatto una bella figura ed è stata brava, simpatica. Poi c’è stato chi ha ammonito i vari utenti che a inizio puntata dei Soliti Ignoti non avevano scommesso su Giulia, anzi che l’avevano presa in giro. Secondo qualcuno, inoltre, Giulia De Lellis ai Soliti Ignoti ha fatto una figura migliore di tanti altri Vip.

COMUNQUE LA DE LELLIS SEMBRA ESSERE EDUCATA, HA RINGRAZIATO OGNI CONCORRENTE, POCO CI MANCAVA PURE I CAMERAMAN, HA FATTO PURE NA BELLA GARA! CHE LE VOLETE DI? #ISOLITIIGNOTI #SOLITIIGNOTI — Vincenzo (@vincenzo_nap) April 1, 2021

Bravissima ????????????????????

Dai possiamo dirlo che ha fatto una bella figura. È stata brava ed ammetterlo non è reato!???????????? Buona serata bimbi ????????????????#isolitiignoti — Frances C. ☀️☀️ (@Frances51070652) April 1, 2021

Tutti a prenderla per il culo e intanto ha portato a casa 31.600€ per beneficenza. #isolitiignoti — Alex TDL (@alessandrotdl) April 1, 2021

A breve lo fa figlio pure di Amaudes. Mi ammazza #giuliadelellis ???????????????? #isolitiignoti — nonmiavetefattoniente (@anchefragile_) April 1, 2021

Bravissima Giulia!!! Hai provato che i pregiudizi sono sempre e comunque sbagliati!!! Io la penso così ❤❤❤❤buona serata a tutti ❤❤#isolitiignoti — Lisa (@lisa80611042) April 1, 2021

#isolitiignoti A me la #delellis sta simpatica, alla faccia di chi ha la puzza sotto al naso. Anche la Lamborghini e la Ferragni mi piacciono, a me stanno sulle palle le paladine dei poveri tipo #elodie emma marrone e la #murgia #giuliadelellis — Baciccio (@Baciccio_99) April 1, 2021