Giulia De Lellis malinconica: “Ritroverò la gioia”, i fan notano un dettaglio

Un messaggio un po’ malinconico di Giulia De Lellis sta scatenando le reazioni dei fan. L’influencer è alle prese con i suoi numerosi impegni in città dopo il ritorno dalle vacanze. Giulia ha deciso di vivere a Milano, nonostante con Andrea Damante pare sia un periodo così così. I due non stanno più vivendo insieme né si mostrano insieme sui social, come succedeva fino a poche settimane fa, ma ciò non vuol dire che tra loro sia di nuovo gelo totale. Può darsi che stiano continuando a sentirsi e vedersi in privato, in attesa di capire cosa fare del loro rapporto. Ma in questo secondo giorno di settembre, considerato da molti il lunedì dell’anno, Giulia ha voluto fare un bilancio di tutti i sogni che ha ancora da realizzare. E si è lasciata andare in quella che sembra una confidenza ai fan.

Giulia De Lellis, le ultime parole su Instagram: “Ritroverò la gioia”

Su Instagram è comparso un suo messaggio poco fa. Giulia ha esordito scrivendo che ormai considera i suoi fan una sorta di diario segreto a cui affidare i suoi pensieri. Ha poi colto l’occasione per dare il benvenuto al mese di settembre con una foto scattata durante l’estate. Un’estate che ricorderà con il sorriso “in un modo o nell’altro”, ha scritto. E poi c’è una frase che ha catturato l’attenzione dei tanti accorsi a leggere: “Malinconica, distratta, con gioia ( che da qualche parte, in una delle mie incredibili borse ritroverò)”. Il fatto che debba ritrovare la gioia lascia intuire che al momento Giulia non sia molto felice. Ma niente paura: ha intenzione di affrontare con positività questo periodo, e riorganizzare la sua vita al meglio.

De Lellis e Damante ancora separati, ma i fan non smettono di sperare

A fine sfogo, poi, c’è una frase che non è passata inosservata: Giulia ha scritto che per lei l’anno inizia a settembre e che quindi inizia ora. Un mese da iniziare con carica e positività. Ebbene, alcuni fan hanno fatto notare che un commento simile è stato fatto anche da Andrea Damante ieri – che oggi invece si è infuriato a causa di un gossip! -, parlando proprio del mese di settembre da iniziare con i buoni propositi. Per qualcuno insomma non si tratterebbe di una semplice coincidenza, tuttavia è un indizio troppo debole per pensare che siano riusciti a ritrovare il sereno insieme.