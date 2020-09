AGGIORNAMENTO: Damante ha smetito furiosamente l’indiscrezione di Chi

Archiviata definitivamente la storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante guarda oltre. E l’oltre pare che si chiami Martina. Il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, racconta che il deejay veronese nell’ultimo periodo è stato avvistato con questa ragazza, in uno dei “luoghi più romantici” che “frequentava quando era legato a Giulia”. Nessun’altro dettaglio in merito alla frequentazione: quel che è certo è che la relazione con l’influencer dei record è naufragata senza se e senza ma per la seconda volta, dopo il clamoroso ritorno di fiamma avvenuto prima della quarantena di marzo e aprile dettata dal coronavirus. Chissà se Martina sarà la ragazza ‘giusta’ per Andrea con cui ripartire oppure no.

Andrea Damante si consola con la compagnia di Martina e Moser dopo la fine della love story con Giulia

Da quando si è lasciato con Giulia, Damante è tornato a fare coppia fissa, in termini di uscite amichevoli, con la spalla Ignazio Moser. I due hanno trascorso dei giorni vacanzieri in terra sarda, dove non sono mancati gossip roventi, soprattutto in riferimento al trentino, pure lui alle prese con le pene d’amore. Con Cecilia Rodriguez il rapporto è naufragato e i rumors su suoi atteggiamenti ‘farfalloni’ si sono sprecati. L’ultimo lo ha fornito sempre il magazine diretto da Alfonso Signorini, che ha raggiunto la modella Caterina Bernal la quale ha raccontato che Moser si è presentato a lei da “single”. L’episodio risale a pochi giorni fa e sarebbe avvenuto al Phi Beach, noto ed esclusivo locale della Costa Smeralda. La Bernal ha narrato pure che la Rodriguez ha cercato conferme sulla vicenda. Caterina ha confermato il tutto, dicendo che non sapeva che Ignazio fosse il suo fidanzato, tantomeno che fosse impegnato in generale.

I Damellis sono scoppiati nuovamente: stavolta la decisione è definitiva

I Damellis, simpatico nomignolo cognato dai fan per celebrare l’unione tra Damante e Giulia, si sono separati nuovamente, come è noto. Stavolta la scelta di prendere strade separate pare non reversibile. Entrambi hanno dichiarato di recente di sentirsi più consapevoli e di essere maturati negli anni in cui hanno vissuto il loro amore. Proprio per questo la decisione di dirsi addio, stavolta, rispetto alla prima, ha un’origine più ragionata e solida. Difficilmente ci sarà una ri-unione in futuro. Dopotutto nulla è per sempre!