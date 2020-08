De Lellis, tampone dopo Sardegna: “Riorganizzare la mia vita”, e il Dama?

Vacanze finite per Giulia De Lellis. L’influencer si è goduta la sua famiglia e le splendide acque della Sardegna per diversi giorni, ma adesso gli impegni chiamano e non può più rimandare. Solo qualche giorno fa aveva fatto sapere di essere immersa nel calore della sua famiglia per rigenerarsi e riprendersi, magari anche dopo la nuova battuta d’arresto nella storia con Andrea Damante. Quei giorni però sono terminati, purtroppo, e toccherà a tutti tornare alla vita di sempre dopo questa estate. Un’estate che è stata un po’ strana sotto certi punti di vista, e per tanti è stata un’estate tutta italiana, come per Giulia. Proprio così ha esordito nel suo ultimo post su Instagram, annunciando il suo rientro a casa. La De Lellis ama condividere tutto con i suoi fan, perciò ha aggiornato chi la segue anche del fatto che sta tornando a occuparsi delle sue passioni.

Giulia De Lellis torna in città, vacanze finite: “Torno per riorganizzare la mia vita”

“Torno in città per riorganizzare la mia vita”, ha scritto Giulia raccontando di avere una quantità enorme di cose da fare ma che se la caverà come sempre. Non sappiamo se nella riorganizzazione della sua vita rientri solo il lato professionale o anche quello sentimentale, perché con Andrea Damante c’è stata una nuova pausa. Ma torniamo al post su Instagram. Giulia ha infatti detto che appena atterrata la prima cosa che farà sarà il test per verificare se ha contratto il Covid-19, poi ha specificato “il tampone per esattezza”. L’influencer non dubita tanto del fatto di essere stata attenta durante queste vacanze, ma preferisce essere sicura delle sue condizioni di salute – pur non avendo sintomi – per non mettere a rischio le persone che le sono vicine.

Giulia De Lellis lascia la Sardegna e invita tutti a essere responsabili: “La salute viene prima di tutto”

“Mi raccomando: fatelo anche voi”, ha scritto ancora Giulia invitando tutti a un comportamento responsabile. Probabilmente la De Lellis vuole assicurarsi di non avere il Coronavirus anche perché ha soggiornato in una regione in cui sono scoppiati più focolai durante la movida estiva. “La nostra salute, quella dei nostri cari e delle persone con cui lavoriamo deve assolutamente venire prima di tutto”, ha scritto infine. Come vedete, comunque, non ha fatto nessun accenno alla sua vita sentimentale né al Dama. Cosa starà succedendo tra i due? Saranno in contatto nonostante la pausa oppure è tutto di nuovo finito?