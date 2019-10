Giulia De Lellis, le corna fanno miracoli: il libro continua ad aver successo

Giulia De Lellis il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ continua a macinare successi. Il miracolo è avvenuto

Giulia De Lellis è miracolosa. Tutto quello che tocca si trasforma in oro, così come tutto quello che crea. E questo è quello che è accaduto con il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’. La prima fatica letteraria della modella di Pomezia, pur essendo uscita più di un mese fa continua a macinare successi! Il volume è tra le classifiche dei libri più venduti e si trova ancora tra le prime dieci posizioni. Questo si che per la De Lellis è motivo di grande orgoglio. Eh si perché spesso e volentieri è davvero difficile riuscire a vendere un libro, figuriamoci essere ancora tra i primi posti in classifica dopo un mese dall’uscita. È un miracolo, o no?

‘Le corna stanno bene su tutto’: un successo immediato

‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’ è uscito ed è arrivato nelle librerie il 17 Settembre scorso ed ha subito riscosso un gran successo. Il libro infatti è arrivato subito al primo posto dei Besteller di Amazon, scavalcando grandi autori come ad esempio il rinomatissimo Stephen King. Basti pensare che soltanto nella prima settimana sono state vendute più di 50 mila copie. Insomma, questa grande confessione fatta dalla De Lellis sui tradimenti di Andrea Damante ha attirato davvero una miriade di persone. Il libro poi, nato con l’aiuto di Stella Pulpo, è stato scritto in un modo molto semplice il che lo rende alla portata di tutti. Giovani e meno giovani. Insomma, Giulia come al solito ha ben saputo dove e come puntare.

Giulia De Lellis e il suo libro: tra critiche ed una ‘punta’ d’invidia

C’è da dire, però, che il libro della De Lellis è stato anche molto criticato. Eh si perché c’è chi si è chiesto in modo rumoroso come abbia fatto una ragazza ‘semplice’ come lei ad arrivare fino a questo punto. Forse spinti anche da un po’ d’invidia. Nel bene e nel male, del resto, gli attacchi ci devono essere sempre come lo stesso Francesco Facchinetti sostiene ed ha dichiarato proprio alcuni giorni fa.