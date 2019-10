Giulia De Lellis, il prezzo del successo: parla Francesco Facchinetti

Giulia De Lellis è lontano, felice e spensierata. La giovane influencer si è concessa un periodo di pausa, seguendo il suo Andrea Iannone in oriente (il centauro è stato impegnato nel Moto Gp thailandese due settimane fa e in questo weekend sarà in pista in Giappone). Tuttavia in Italia l’ex di Andrea Damante continua a dividere: c’è chi l’apprezza e chi la critica. E sugli scettici e le malelingue, nelle score ore, è intervenuto Francesco Facchinetti, un volto molto vicino all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (lei è uno dei personaggi gestiti dalla sua agenzia).

“Più in alto vai e più fastidio dai, è proprio una legge della fisica”

Il ‘rumore’ del gossip e del successo è tornato a farsi tambureggiante nell’ultimo periodo attorno a Giulia. Tutto merito del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’. Il volume ha avuto una risposta più che positiva dal pubblico. Le vendite sono letteralmente volate ed immediatamente, vista la popolarità acquisita dalla De Lellis, si sono formate le classiche due fazioni: detrattori ed estimatori. Tanti anche i volti celebri che hanno commentato il successo letterario: pure qui ci sono state differenze di vedute. A proposito delle voci critiche riguardanti il successo non solo letterario dell’influencer, ha detto la sua anche Facchinetti. “Più in alto vai e più fastidio dai, è proprio una legge della fisica, diciamo. Ci sono, ci sono stati e ci saranno sempre attacchi”, la chiosa dell’imprenditore.

Giulia impara in fretta: poche polemiche e tanti fatti

Insomma, Facchinetti non ci tiene ad entrare nella diatriba, ma evidenzia come le logiche del successo si portino sempre dietro una carrellata di complimenti a cui fan da contraltare le critiche. L’importante, dopotutto, è rimanere lassù, sulla cresta dell’onda. Poche polemiche e tanti fatti per restarci (sulla cresta), una filosofia che pare proprio essere stata compresa appieno da Giulietta che bada sempre meno alle malelingue e sempre più a migliorarsi.