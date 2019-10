De Lellis, le cicatrici lasciate da Damante: “Ho paura del genere umano”

Giulia De Lellis torna a parlare del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto’

Il libro di Giulia De Lellis? Ha riscosso un gran successo. ‘Le corna stanno bene su tutte’, la prima fatica letteraria della famosa influencer, ha scalato le classifiche ed è arrivata a battere anche il celebre autore Stephen King. E non è finita dato che lei stessa ha annunciato che molto probabilmente il suo libro verrà tradotto in altre lingue per essere venduto in altre parti del mondo. Giulietta si prepara a diventare internazionale. Pensate un po’ quanta strada ha fatto da quando si è posata sulle poltroncine rosse di Uomini e Donne. Beh, diciamoci la verità, partecipare al programma di Maria De Filippi le ha portato tantissima fortuna, gioie e anche dolori. Ma si sa, così è la vita. L’importante è che oggi la De Lellis sia felice (e lo è). Innamorata del suo Andrea Iannone, amata da tutti, giovani e meno giovani. Il suo pubblico, infatti, è vario perché lei col suo carattere così magnetico riesce ad attrarre qualsiasi tipo di persona. In questo periodo Giulia è in vacanza, dopo un periodo abbastanza movimentato, aveva bisogno di staccare un po’ la spina. Così ha fatto le valige e con il suo amato è partita un po’. Lei però delle sue followers di certo non si dimentica e spesso e volentieri, tramite le Instagram Stories, si ferma a parlare con loro.

Giulia De Lellis e le cicatrici lasciate da Andrea Damante

Oggi con le sue ragazze ha voluto parlare del suo libro, si è messa a loro disposizione per soddisfare qualsiasi curiosità. La De Lellis ha ripetuto di non essersi per niente pentita di aver scritto ‘Le corna stanno bene su tutto’, ha ribadito che è stato difficile mettere nero su bianco ciò che più l’ha fatta soffrire e ha svelato che magari, chissà, un giorno potrebbe arrivarne un secondo. Non è passata inosservata, però, una dichiarazione molto forte che ha rilasciato rispondendo ad una delle domande. Alla domanda: “Questa esperienza ti ha lasciato qualche paura?”, lei ha così risposto: “Si. Ho paura del genere umano! Dicono sia normale…”. Eh si, i tradimenti di Andrea Damante l’hanno segnata davvero tanto. E ahimè, diversamente non poteva essere. Il dolore, specialmente causato da amori spezzati in modi così bruschi, lascia sempre grandi cicatrici. E anche per Giulia De Lellis è così.

“Mi sento più vicina a voi”, Giulia e il legame con le sue ‘ragazze’

Giulia ha poi affermato che grazie al suo libro ora si sente più vicina a coloro che la seguono e che, purtroppo, hanno attraversato momenti difficili come il suo: “Ho scelto di condividere perché per me farlo è stato come una terapia e ho pensato che magari avrebbe potuto aiutare anche qualcuno che sta come stavo io”