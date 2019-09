Giulia De Lellis, la confessione a Iannone dopo il red carpet (Video)

View this post on Instagram

Grazie amore, è stato un onore condividere anche questa @andreaiannone . Sono così orgogliosa di averti al mio fianco, ieri ed oggi. Grazie @blumarine , come sempre esaudisci i miei desideri! Grazie a @casadeiofficial che mi ha fatto sentire Cenerentola, regalandomi una scarpa solo mia con un pensiero scritto sotto che mi ha accompagnata passo dopo passo su quel tappeto… Grazie a @nadine_jewellery splendevo ancora di più! Grazie a @kerastase_official , professionisti incredibili che mi hanno resa come speravo. Grazie a @narsissist , così felice per avermi fatto bella anche in questa occasione! Grazie infine, ma più di tutto, al mio team @newcomgmt , @chiamatelamimi , @gabrieledimartino @themariotti @caterina____costantino Senza non avrei mai potuto… E grazie a voi che siete stati i primi a crederci insieme a me! Anche quest’anno è stato splendido✨ #GDL#venezia76#venicefilmfestival