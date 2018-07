Giulia De Lellis: pensiero da Jeremias. Ponte per la pace con Ignazio?

Giulia De Lellis: Jeremias Rodriguez le scrive un messaggio. Possibile ponte per la pace con Ignazio Moser?

Periodo piuttosto complesso quello che sta vivendo Giulia De Lellis. Da quando è finita la storia con Andrea Damante (ma presto dovremmo rivederli insieme, ormai il gran ritorno dovrebbe essere cosa fatta) l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha vissuto alti e bassi tra delusioni d’amore, crisi di amicizia (Sonia Lorenzin e Ignazio Moser) e momenti di positività. Oggi pare che il peggio sia passato: con il deejay veronese starebbe riprendendo il legame sentimentale e di conseguenza la tranquillità. Ieri ci ha pensato lei stessa, attraverso un lungo post su Instagram, a certificare il ritrovamento di una certa serenità. E sotto a quel post è intervenuto anche Jeremias Rodriguez, ‘vecchio’ amico conosciuto al Grande Fratello Vip, nonché ‘cognato’ di Ignazio Moser, con cui la De Lellis ha chiuso tutto i rapporti nell’ultimo periodo.

Jeremias Rodriguez scrive a Giulia: “Ti amiamo”

Il post strappalacrime scritto ieri da Giulia De Lellis (lo trovate qui) ha stimolato anche Jeremias Rodriguez che ha scritto un dolce messaggio all’amica: “Ti amiamo padrona… Vola”. La dedica conferma il bel legame che è rimasto tra i due dopo l’avventura al Grande Fratello Vip (solo amicizia anche se in passato era circolata la strana voce di un flirt tra i due), ma soprattutto spinge a pensare che proprio l’argentino, vista la sua vicinanza a Ignazio Moser, potrebbe essere il ponte per cercare di distendere i rapporti deteriorati tra l’ex ciclista e Giulia. D’altra parte però si sa che il fratello di Belen è uno spirito libero, che non ha problemi a dire ciò che pensa senza guardare in faccia a nessuno, sia che si tratti del ‘cognato’, sia che si tratti di qualcun altro. Staremo a vedere.

Andrea e Giulia: mercoledì 4 luglio dovrebbe arrivare l’ufficialità della riunione della coppia

Dopo la rottura, il chiacchiericcio sul tira e molla, le paparazzate insieme, le conferme e le smentite di una possibile riunione, ci sarebbe finalmente la prova ultima e definitiva sul ritorno in love di Giulia e Andrea: vale a dire l’ufficialità. A dare la notizia in esclusiva è stata la pagina Instagram Gossiptvofficial, che grazie a una sua fonte ha affermato che mercoledì prossimo (il 4 luglio) la rivista Chi pubblicherà un servizio concordato con Damante e la De Lellis dove dovrebbe essere reso pubblico il legame sentimentale ritrovato.