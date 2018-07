Giulia De Lellis, sfogo strappalacrime: dolcissime parole ai fan

Giulia De Lellis commuove i fan: l’inaspettato sfogo social

Giulia De Lellis non sta sicuramente vivendo uno dei momenti più sereni della sua vita. Dopo aver comunicato a tutti la rottura con Andrea, se ne sono sentite di tutti i colori. Senza dubbio, la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è trovata a dover far fronte a un qualcosa che non si sarebbe mai aspettata. In ogni caso, le cose sembra stiano migliorando. Dopo un periodo quasi completamente nero, la giovane romana pare abbia deciso di dare un’altra possibilità alla sua storia d’amore con Damante. In ogni caso, il ritorno di fiamma non è ancora stato ufficializzato. In attesa di capire cosa stia succedendo tra i due ex fidanzati, la De Lellis ha spiazzato tutti con uno sfogo a dir poco strappalacrime.

Giulia De Lellis: un pensiero social che spiazza tutti i fan

Giulia ha postato su Instagram uno scatto in cui appare in ottima forma e con indosso uno dei costumi della sua nuova linea di bikini. Ad accompagnare la meravigliosa fotografia, un lunghissimo e inaspettato sfogo. La De Lellis sembra essersi lasciata andare alle emozioni e sensazioni, cercando di trasmetterle ai suoi followers. Senza dubbio, la ragazza è riuscita ha colto nel segno. “… Io voglio dirti che sono serena. Non felice, come vorrei, ma neanche come non merito. Prendo quello che ho, mi concentro su questo, e ne faccio buon uso, almeno ci provo. Non mi lamento e se lo faccio poi mi pento. C’è sempre chi sta peggio, un amico me lo diceva sempre! Torno a casa come posso, ma la mia casa non è un posto, sono persone! Non amo la solitudine, odio stare sola! Vivo alla giornata, ma non accontento mai. Mai!”

Giulia De Lellis e Andrea Damante presto insieme? Lo scoop

E mentre Giulia pensa, inizia a spargersi la voce che vedrebbe la De Lellis e Andrea Damante annunciare il ritorno di fiamma al prossimo numero del settimanale Chi. Sarà vero?! Staremo a vedere!