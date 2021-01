Giulia De Lellis ingrassata: tutta colpa di un farmaco

Giulia De Lellis ha messo su qualche chilo di troppo. A rivelarlo la diretta interessata su Instagram, dove è seguita da quasi cinque milioni di follower. Nessuna dolce attesa segreta o abbuffata di troppo durante le festività natalizie. La web influencer è ingrassata a causa della cura ormonale che da qualche tempo sta seguendo per sconfiggere il suo problema di acne.

Dopo aver provato diverse terapie e medicine da qualche settimana Giulia De Lellis sta assumendo una pillola per combattere i disagi della sua pelle. Una vero toccasana che porta però a qualche conseguenze importante, come i chili in più. Giulietta ha confidato che oggi gli abituali jeans le entrano a stento ma è contenta dei risultati che sta ottenendo.

Grazie a questa nuova cura (ne ha sperimentate diverse nel corso dell’ultimo anno) la nuova fidanzata di Carlo Beretta si sente decisamente meglio. Anche se ovviamente il problema non è stato ancora risolto del tutto:

“Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata. Non solo per una questione estetica ma mi bruciava, ero infiammata e rossa, mi dava fastidio. Come sta la mia pelle? Bene ma non benissimo. Struccata ho ancora molti segni”

Dunque la strada è tutta in salita ma i primi risultati sono più che buoni. Ed è per questo che Giulia De Lellis ha voluto dare un messaggio di incoraggiamento a tutte le ragazze che, come lei, soffrono di questo disturbo:

“L’acne non è una vergogna. Non dovete vergognarvi se non volete coprirla o se volete coprirla. E non dovete avere vergogna di andare al bar, io sono andata al Festival di Venezia. L’acne non deve togliervi la voglia di fare cose, di vivere”

Un bel messaggio che ha ottenuto un buon riscontro sui social network: tante follower hanno voluto personalmente ringraziare Giulia De Lellis in direct per i segni di incoraggiamento e fiducia. Tra l’altro Giulia non è l’unico personaggio famoso con questi problemi: di recente sono uscite allo scoperto con i loro brufoli le attrici Matilda De Angelis e Bella Thorne e la modella Paola Di Benedetto.

Acne a parte questo è davvero un periodo d’oro per Giulia De Lellis. Archiviata la tormentata relazione con Andrea Damante, la 24enne ha ritrovato la serenità accanto al rampollo Carlo Beretta. I due fanno sul serio e in occasione delle festività natalizie sono arrivate le prime presentazioni ufficiali in famiglia.