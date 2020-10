Giulia De Lellis in clinica: la web influencer preoccupata per la sua salute

Giornata in clinica per Giulia De Lellis. Un day hospital per la 24enne di Pomezia, che ha deciso di sottoporsi ad un check up completo. L’ex fidanzata di Andrea Damante non ha mai nascosto la sua ipocondria e per stare più tranquilla si è ritagliata 24ore tra flebo, analisi e controlli medici. Giulietta ha scelto di ricoverarsi nell’Istituto Clinico Humanitas, struttura tra le più rinomate in Lombardia. La De Lellis ha assicurato i suoi follower – più di 4 milioni di fan – di non avere alcun problema particolare ma di aver scelto semplicemente la strada della prevenzione. Anche perché dei controlli più specifici sono necessari: da settimane l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta lottando contro una brutta acne che non riesce proprio ad andare via nonostante varie cure e prodotti.

Perché Giulia De Lellis è stata ricoverata in clinica

“Va tutto bene. Ho solo deciso di chiudermi in una clinica e fare tutti controlli generali possibili. Stasera torno a casa! È importante non trascurare nulla soprattutto ciò che non possiamo visibilmente monitorare…”, ha fatto sapere Giulia De Lellis su Instagram. Qualche giorno fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lamentata sui social network della sua fastidiosa acne. La De Lellis ha ammesso di non riuscire neppure a guardarsi allo specchio. Una situazione non facile anche se dopo il Festival di Venezia Giulia è diventata simbolo di skin positivity. L’erede di Chiara Ferragni ha calcato il red carpet della kermesse cinematografica con i brufoli in bella vista. Un atto di coraggio, un invito a non lasciarsi scoraggiare dai problemi estetici e a restare sempre e comunque positivi.

Giulia De Lellis ha cambiato vita dopo la quarantena forzata

Dopo la quarantena a Pomezia con una cara amica e l’ex fidanzato Andrea Damante, Giulia De Lellis si è trasferita a Milano. La giovane ha affittato una casa tutta per sé dove si è trasferita proprio in questi giorni. Al momento resta incerto il suo rapporto con il Dama: i due continuano a vedersi per il piccolo Tommaso, il cagnolino che hanno adottato insieme qualche mese fa. Di recente si è parlato di un flirt tra Giulia e il ricco imprenditore Carlo Berretta, ex fiamma di Dayane Mello, ma la De Lellis ha smentito categoricamente.