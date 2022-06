Giulia De Lellis ha di nuovo il Covid: “Forma aggressiva”, positiva 5 mesi fa

L’influencer ha postato una storia su Instagram per spiegare ai suoi follower il motivo dell’assenza: è di nuovo in isolamento

Giulia De Lellis ha di nuovo il Covid. Non è passato molto tempo da quando è risultata positiva per la prima volta, ma pare che stavolta sia diverso. E non se lo aspettava minimamente, forse proprio basandosi sulla prima esperienza. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite le sue stories su Instagram, dove ha pubblicato una foto in cui però non si è mostrata. Giulia non ha nascosto di stare molto male, non si aspettava di avere i sintomi che invece si sono presentati. Sebbene la variante in circolazione sembra essere meno aggressiva rispetto alle prime ondate, non tutti se la cavano con un raffreddore o un paio di giorni di febbre alta. E l’influencer ne è la prova, l’ennesima purtroppo.

Non ha spiegato bene cosa ha avuto, cosa sta passando e tutti i sintomi che le ha portato questa seconda volta di Covid. Ha postato una foto in cui si vede un piatto con dei crostini conditi con solo dell’olio, almeno così sembra. Questo fa pensare che Giulia abbia avuto dei sintomi riscontrati di recente con le ultime varianti e che colpiscono lo stomaco. Ha specificato infatti che questo era il suo primo pasto dopo due giorni di digiuno; nulla esclude, comunque, che non avesse appetito per il malessere e non per problemi di stomaco.

Queste le parole di Giulia De Lellis sul suo secondo Covid: “Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita! Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva”. Adesso spera di sentirsi sempre meglio e che il peggio sia passato. Non ha aggiunto altro per il momento, ma il fatto che stia meglio fa pensare che aggiornerà i fan nei prossimi giorni.

Giulia De Lellis ha già avuto il Covid

Per lei non è la prima volta che il tampone dà esito positivo. E non è passato neanche tanto tempo: Giulia De Lellis ha avuto il Covid cinque mesi fa. Era gennaio 2022 infatti quando ha annunciato che avrebbe passato il compleanno da sola proprio a causa del Coronavirus. Purtroppo dopo essersi negativizzata ha riscontrato delle conseguenze del Covid che hanno colpito altri aspetti della sua salute. L’asma era peggiorata al punto da doversi recare in ospedale.