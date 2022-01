Giulia De Lellis, compleanno amarissimo: perché lo festeggerà da sola

Per Giulia De Lellis, il ventiduesimo compleanno, sarà amarissimo: l’influencer spegnerà le candeline il prossimo 15 gennaio e lo farà da sola. Nelle scorse ore ha infatti scoperto di essere stata contagiata dal Covid, che continua a dilagare per via della diffusione velocissima della variante Omicron. Lo ha reso noto attraverso una Stories Instagram in cui ha spiegato di aver effettuato molti tamponi rapidi, risultati tutti negativi. La tegola è giunta con il test molecolare, che ritenuto infallibile dagli scienziati: positiva e dunque isolamento forzato domiciliare. Per l’ex volto di Uomini e Donne c’è un ulteriore problema da afforntare: come è noto è ipocondriaca.

“Vi lascio immaginare il mio stato…”, ha confidato ai propri fan l’ex compagna di Andrea Damante, oggi felicemente fidanzata con Carlo Gussali Beretta, rampollo di una nota famiglia di imprenditori bresciani produttori di armi. “Sto cercando di rimanere tranquilla, torno presto”, ha aggiunto la De Lellis, che teme di farsi vincere dall’ansia. Per quel che riguarda il suo stato di salute, al momento non ha fornito altri dettagli ma non ha parlato né di ospedalizzazione né di sintomi acuti. Con ogni probabilità ha contratto il Covid in forma lieve e dovrà isolarsi in casa aspettando di immunizzarsi.

Nelle scorse ore Amadeus ha annunciato le cinque conduttrici che lo affiancheranno al Festival di Sanremo, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio 2022. Qualche settimana fa, come già nel 2020, era circolata l’indiscrezione che voleva l’influencer laziale tra le papabili donne protagoniste della kermesse ligure. Dagospia ha smentito che il direttore artistico del concorso canoro fosse interessato a ingaggiare la De Lellis.

La conferma è appunto giunta con l’ufficializzazione delle cinque star che calcheranno l’Ariston. Saranno: Ornella Muti, l’attrice Lorena Cesarini, Drusilla Foer (alter ego di Gianluca Gori), Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Dunque nulla da fare per l’ex volto di Uomini e Donne. Non ci sarà nemmeno Alessia Marcuzzi, tra le figure più quotate nel totonomi recente per dare manforte ad Amadeus. Per la ‘Pinella’ si parla di un ritorno a Le Iene. Per ora, però, nulla di ufficiale su tal fronte, ma solo ipotesi e indiscrezioni.