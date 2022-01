Alessia Marcuzzi rientra a Mediaset: quando e in quale show, retroscena

La carriera di Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico, è al momento in una fase di stallo. Dopo lo sconvolgente addio a Mediaset dopo 25 anni di carriera la romana è praticamente scomparsa dalla TV, dedicandosi quasi completamente alla sua attività di imprenditrice. A quanto pare però si è trattato più che altro di un arrivederci: secondo alcuni rumors la 49enne tornerà a Mediaset, e anche molto presto.

Da tempo si rincorrono le voci sul possibile rientro nel palinsesto televisivo di Alessia Marcuzzi. Si dice che potrebbe addirittura calcare il palco dell’Ariston ed essere al fianco di Amadeus al prossimo Festival di Sanremo. In attesa di conferme o smentite, TV Blog ha rivelato che, con molta probabilità, la conduttrice romana farà il suo ritorno in grande stile a Mediaset nell’ambito di un “accordo quadro”. A quanto pare l’azienda di Pier Silvio Berlusconi vorrebbe fortemente indietro la 49enne. Per questo le sarebbero stati proposti vari impegni televisivi. Il primo dei quali, destinato a far parlare di sé, sarebbe proprio il programma a cui ha prestato il volto per anni e anni: Le Iene, cavallo di battaglia di Italia1.

A quanto pare la Marcuzzi condurrà nuovamente il programma investigativo già dal prossimo 9 febbraio 2021, data in cui tornerà sul piccolo schermo una volta che il Festival di Sanremo sarà terminato. La notizia bomba, tuttavia, è ancora poco più di un’indiscrezione. Ciò che è certa, per adesso, è l’uscita di scena di Nicola Savino dal programma di Davide Parenti. Savino è al momento impegnato con un altro promettente show, Back To School.

Alessia Marcuzzi, un addio a Mediaset improvviso ma indolore

Quello tra Le Iene e la 49enne non è stato un addio rancoroso. L’autore del fortunato programma, Davide Parenti, ha più volte detto di essere sempre disponibile ad un possibile ritorno di Alessia.

Nel giugno del 2021 Alessia Marcuzzi ha salutato l’azienda dove è cresciuta professionalmente. La romana ha condotto Le Iene per ben quasi dieci anni, dal 2001 al 2005 e dal 2018 al 2021. L’edizione seguente dello show, andata in onda nell’autunno 2021, ha visto avvicendarsi varie personalità femminili accanto al conduttore Nicola Savino tra cui Madame, Federica Pellegrini e Iva Zanicchi.

Resta da vedere quali sono gli altri show dove vedremo la Marcuzzi, cosa prevede l’accordo quadro e in che modo il suo bisogno di occuparsi di progetti interessanti e stimolanti è stato soddisfatto.