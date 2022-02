Giulia De Lellis, peggioramento post Covid: costretta a andare in ospedale

Il 2022 per Giulia De Lellis non è iniziato nel migliore dei modi, almeno per quanto riguarda la salute. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti contratto il Covid 19 a inizio gennaio. La 26enne, dopo essersi negativizzata, ha aggiornato i suoi followers di Instagram sulle sue condizioni. L’influencer, nota per essere ipocondriaca, si è portata dietro alcuni strascichi del virus: ecco perché è andata in ospedale e come sta adesso.

Ieri, 3 febbraio 2022, Giulia De Lellis ha fatto preoccupare i suoi followers di Instagram, più di 5 milioni, a causa della sua insolita assenza sulla piattaforma. “Giulietta” è infatti solita postare molte stories ogni giorno. La 26enne si è “fatta sentire” solo a tarda sera, dando un preoccupante annuncio. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha postato una sua foto che la ritrae sdraiata con lo sguardo stanco. L’ex corteggiatrice ha scritto di essere stata molto male durante la giornata, tanto da essere stata costretta ad andare in ospedale. Il motivo? Come ha spiegato lei stessa la causa del malessere sarebbe stata una reazione avversa ad un farmaco che ha assunto contro l’asma, contro cui la De Lellis combatte da sempre ma che è peggiorata post Covid.

Giulia ha concluso dicendo che, fortunatamente, ha smaltito la medicina e che ora si sente molto meglio. I suoi followers però dovranno forse aspettare un po’ per avere altri aggiornamenti: “Mi riprendo e torno”, ha detto la De Lellis, che al momento si sente solo “debilitata e stanca”.

Giulia De Lellis è risultata positiva al Covid 19 lo scorso 11 gennaio 2022, solo quattro giorni prima di spegnere 26 candeline. “Vi lascio immaginare il mio stato…”, ha scritto sui social in quell’occasione. La 26enne, che soffre da sempre di ansia e ipocondria, è riuscita a superare questo momento, accusando solo sintomi lievi. Il virus, però, l’ha costretta a trascorrere il giorno del suo compleanno in isolamento. Giorni dopo essere risultata negativa al tampone “Giulietta” è riuscita a festeggiare in grande stile in ritardo, organizzando un mega party a tema “Ruggenti anni ‘2o” al prestigioso hotel St. Regis di Roma con parenti, amici e il fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Non resta che aspettare ulteriori dettagli su ciò che ha colpito la De Lellis, che solo qualche giorno fa ha annunciato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico che rimanda da troppo tempo.