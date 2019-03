Giulia De Lellis: gesto per Marco Cartasegna, Damante è ‘vicino’. Gossip

Giulia De Lellis: il gesto per Marco Cartasegna, Damante è sempre più ‘vicino’. Il gossip

Continuano a piovere indizi sul possibile riavvicinamento amoroso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due continuano a tenere le bocche ben cucite sui loro rapporti attuali. Al contrario, i rumors li vedono sempre più vicini. L’ultimo indizio che spinge a pensare che l’influencer e il dj veronese stiano coltivando una reuonion all’ombra dei riflettori mediatici è giunto nelle scorse ore. A riportarlo è stato il sempre attento sito Il vicolo delle News che ha scovato un gesto di Giulietta nei confronti di un altro ex tronista, Marco Cartasegna. Dunque? Che cosa ha a che fare con Damante? Potrebbe avere molto a che fare…

Giulia e quel like a Marco Cartasegna

Poche ore fa Giulia ha iniziato a seguire su Instagram Marco Cartasegna che, guarda a caso, è molto amico di Damante. I due ex tronisti di recente sono stati addirittura insieme in America, con tanto di video social spassosi e divertenti. Pensare quindi che la De Lellis e Marco, ultimamente, abbiano potuto approfondire la loro conoscenza grazie al ‘comune’ Damante non è una congettura così campata in aria. E se uno più uno fa due, ciò significherebbe che Giulietta e Andrea si sono visti negli scorsi giorni. Il gossip continua a correre e a sussurrare e non smette di attendere l’annuncio ufficiale di un ritorno in love.

Le ultime parole di Giulia De Lellis su Andrea Damante

Giulia e Andrea, tra i rumors, scelgono il silenzio. Tuttavia qualche parolina è sfuggita di recente alla De Lellis. Negli scorsi giorni, in un paio di occasioni ha risposto ai fan riferendosi proprio al deejay veronese. Il tutto tra ironia e goliardia. “Troppo forte il Dama”, ha scritto a chi le chiedeva news sui loro rapporti attuali. “Che sei gelosa?”, è stata invece la risposta fulminante a chi l’ha stuzzicata, scrivendole parole non proprio carine (“Come se la spassa bene Damante con le vere modelle negli Usa”).