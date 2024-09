Giulia De Lellis e Tony Effe: “Strade diverse, ecco perché”, il gossip

Pare sia finita tra Giulia De Lellis e Tony Effe, ma con serenità. La motivazione riguarderebbe prospettive sul futuro diverse, almeno secondo quanto riporta la lunga segnalazione di oggi. Da qualche giorno si parla di crisi tra i due, al centro delle notizie di cronaca rosa questa estate. Ma proprio qualche giorno fa il rapper aveva deciso di confermare le voci sulla sua relazione con Giulia, condividendo una foto in sua compagnia su Instagram. Per molti questo ha rappresentato un chiaro gesto.

Dopo l’annuncio, alcuni fan hanno notato dettagli che potrebbero rappresentare un periodo buio tra De Lellis e Tony. In queste ore, si aggiunge una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, la quale ha prontamente condiviso su Instagram. Un utente le ha scritto di voler condividere un aggiornamento sulla coppia, svelando i presunti motivi per cui sarebbe arrivata la rottura:

“Sembra che abbiano deciso di prendere strade diverse, non per litigi o problemi, ma perché hanno scoperto di avere obiettivi differenti”

Se fosse così, Giulia e Tony Effe si sarebbero lasciati in serenità, dopo un’estate trascorsa tra scoop e divertimento. Dopo questa frequentazione, entrambi potrebbero aver iniziato a parlare di futuro, arrivando a capire di avere desideri differenti. Questo utente su Instagram, che ha condiviso il suo “aggiornamento” con l’esperta di gossip, vuole entrare nel dettaglio di questa presunta rottura. Tony vorrebbe concentrarsi sul lavoro e non riuscirebbe a pensare a un futuro diverso da questo.

Al contrario, Giulia De Lellis desidera avere una famiglia, come ha sempre dichiarato. Avendo capito che sarebbe stato impossibile trovare un percorso comune dopo questa frequentazione, pare abbiano deciso di troncare la relazione sul nascere. Nonostante la rottura, Giulia e Tony sarebbero rimasti anche in buoni rapporti, secondo questa segnalazione, rispettandosi. Questa persona ha concluso la sua indiscrezione augurando a entrambi “il meglio per il futuro” e la felicità.

Proprio oggi si parla della reazione avuta dalla De Lellis nel vedere Tony Effe in una scena di Emily in Paris. Non solo, anche l’ex fidanzata del rapper ha reagito. Si tratta della serie TV su Netflix con Lily Collins, che ha ospitato brevemente nel cast il rapper, protagonista nel promo della quarta stagione. I due non hanno davvero girato questa scena, in quanto Tony appare per un semplice cameo e il video è stato appunto montato. In ogni caso, a Giulia è piaciuto, tanto che commentato il post di Netflix su Instagram con tre emoticon che rappresentano un arco.