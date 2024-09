Tony Effe, spunta l’ex Vittoria Ceretti: De Lellis batte un colpo

Tony Effe sbarca su Netflix. Più o meno. Oggi, 12 settembre, è uscita sulla piattaforma streaming la seconda parte della quarta stagione di Emily In Paris. Nei nuovi episodi della fortunata serie, la protagonista approda a Roma, dove prenderanno vita molte delle sue avventure. Dunque, per promuovere lo show, hanno deciso di chiamare un romano doc, ovvero il rapper originario di Roma Centro. Poche ore fa, il profilo ufficiale di Netflix ha lanciato un video in cui appare Tony Effe dietro la porta di Emily Cooper. Il cantante, che interpreta il ‘vicino’ del personaggio interpretato da Lily Collins, durante la conversazione si lascia andare anche ad un’espressione tipicamente romana: “Me co*lioni”.

“Cose che non avremmo mai pensato di vedere”, si legge nella didascalia del post di Netflix. In tanti hanno inizialmente pensato che il rapper facesse davvero un’apparizione nella serie tv, ma in realtà si tratta solo di un montaggio. La scena è tratta da un episodio della prima stagione, ma al posto del personaggio di Gabriel è stato inserito Tony Effe. Pur essendo solo una trovata pubblicitaria, il video ha scatenato una valanga di reazioni sui social, con commenti di numerosi amici e volti noti dello spettacolo, tra cui Gaia, Ignazio Moser, Rosa Chemical e molti altri.

Cose che non avremmo mai pensato di vedere: Emily e Tony Effe nello stesso posto. pic.twitter.com/cFqYwwCMgt — Netflix Italia (@NetflixIT) September 12, 2024

Tra i vari commenti è emerso anche quello di una vecchia conoscenza di Tony: l’ex fidanzata Vittoria Ceretti. La modella e il rapper hanno avuto un flirt nel 2019, prima del matrimonio con l’ex marito Matteo Milleri e della sua nota relazione con Leonardo Di Caprio. A quanto pare, Vittoria e Tony hanno mantenuto un bel rapporto, dato che la modella ha reagito divertita al video di Netflix, lasciando alcune emoji di faccine che ridono.

Ebbene, sembra che il commento di Vittoria Ceretti non sia sfuggito a Giulia De Lellis, che ha reagito lasciando delle emoji di archi e frecce sotto il post. A detta di alcuni, l’ex corteggiatrice avrebbe voluto “marcare il territorio” con colui che pare essere il suo nuovo fidanzato. Tra l’altro, con questa mossa, l’influencer ha smentito le recenti voci di crisi con il rapper, dimostrando che tra loro le cose sembrano andare più che bene.