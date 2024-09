Giulia De Lellis e Tony Effe, è già crisi? La frecciatina di lei

Appena due giorni fa, Tony Effe ha confermato la relazione con Giulia De Lellis dopo mesi d’indiscrezioni e gossip. Il rapper ha sorpreso i fan condividendo una foto con l’influencer sul suo profilo Instagram, un gesto che al giorno d’oggi equivale praticamente a un’ufficializzazione. Inoltre, il cantante di solito non pubblica ogni suo flirt passeggero sui social, motivo per il quale in tanti hanno dato per scontato che la storia tra di loro avesse ormai raggiunto un livello più serio. Nonostante ciò, bisogna specificare che i due non si sono espressi apertamente sul loro legame, aldilà della condivisione della foto. A tal proposito, alcuni follower particolarmente attenti hanno già notato dettagli che potrebbero indicare problemi tra di loro.

Prima di tutto, i fan hanno puntualizzato che la De Lellis non ha ancora commentato il post di Tony Effe con la loro foto. Sebbene l’influencer abbia messo ‘mi piace’ allo scatto, alcuni hanno trovato strano che non abbia lasciato un commento, dato che era la prima conferma implicita della loro frequentazione o, a questo punto, relazione. Ma, non è finita qui. Ieri sera, 9 settembre, Giulia era ad una festa con la sua famiglia. Tra i vari video e scatti condivisi, ha postato una storia in cui si vede una scritta sul muro che recita: “Scappa finché sei in tempo”.

Una frase abbastanza ambigua, alla quale l’ex corteggiatrice ha anche aggiunto un emoji dell’arco con delle frecce. Al che, in tanti hanno subito pensato che Giulia si stesse riferendo alla sua situazione con Tony Effe, al quale avrebbe voluto lanciare una frecciatina. La storia è stata ricondivisa anche da Deianira Marzano, la quale ha alluso al fatto che il messaggio sembri più uno spoiler su ciò che accadrà piuttosto che un semplice aforisma condiviso senza secondi fini.

Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solo di supposizioni da prendere con le pinze, dato che né Tony né Giulia hanno mai parlato pubblicamente del loro legame. Certo è che, per una persona che avrebbe appena confermato una storia d’amore, quella frase suscita parecchie perplessità. Sarà realmente successo qualcosa tra il rapper e l’influencer? Non resta che attendere per scoprirlo.