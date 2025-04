Giulia De Lellis e Tony Effe: niente crisi ma possibili genitori (rumor)

Nelle ultime settimane Giulia De Lellis e Tony Effe si sono ritrovati al centro dei gossip. Si è difatti vociferata una crisi tra i due, prontamente smentita dalla conduttrice ed influencer con uno sfogo pubblicato sui social. Le cose tra loro, quindi, starebbero procedendo per il verso giusto. Nelle ultime ore addirittura si è parlato della possibilità che i due diventino presto genitori. A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha risposto ad un messaggio di un utente su Instagram.

La coppia composta da Giulia De Lellis e Tony Effe è una delle più chiacchierate ultimamente. Recentemente, difatti, i due si sono ritrovati al centro dei gossip per una presunta crisi tra loro scoppiata durante un viaggio alle Maldive. In seguito alle voci diffuse Giulia ha deciso di rompere il silenzio sfogandosi sui social. L’influencer e conduttrice ha difatti risposto ad un commento da parte di un utente su Instagram che chiedeva spiegazioni in merito alla situazione con Tony Effe, smentendo così tutti i rumor riguardo alla crisi con il rapper.

Stando a quanto scritto da De Lellis, quindi, la storia d’amore tra lei e Tony Effe starebbe andando avanti. Nelle ultime ore si è diffuso un altro rumor su di loro. Nello specifico i due potrebbero diventare presto genitori. A diffondere la notizia è stata l’esperta di gossip Deainira Marzano. Quest’ultima ha risposto al messaggio di un utente che confermava come tra Giulia e Tony andasse tutto a gonfie vele ed informava che presto ci sarebbe stata una bellissima notizia relativa alla coppia. Deianira ha commentato con l’emoji di una donna con il pancione ed un 100, aggiungendo poi testuali parole: “Giulia e Tony presto genitori” seguite da alcuni cuoricini rossi.

Di seguito la storia condivisa su Instagram dal profilo di Deianira Marzano:

Per il momento, comunque, si tratta di semplici voci. Non è arrivata difatti alcuna notizia ufficiale a riguardo da parte della coppia.

In merito alla questione presunti figli, nelle ultime settimane era stato diffuso anche un altro rumor. Nello specifico si era detto che Giulia avesse dato a Tony Effe un ultimatum per averne uno.