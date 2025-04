Giulia De Lellis e Tony Effe, Maldive amare: “Lei gli ha dato l’ultimatum”

Sui social innamorati e ‘vicini vicini’, nella realtà presi a risolvere tensioni di coppia: questo almeno è ciò che assicura il giornalista Alberto Dandolo parlando di Giulia De Lellis e Tony Effe, che, nei giorni scorsi, si sono recati in vacanza alle Maldive. Pare che la sosta nell’arcipelago incastonato nell’oceano Indiano sia stata però piuttosto amara. Sul magazine Oggi, nella rubrica ‘I buoni, i belli, i cattivi’, Dandolo ha sussurrato che l’influencer di Ostia e il rapper romano avrebbero avuto qualche problemino sentimentale. Addirittura il giornalista sostiene che lei abbia posto un ultimatum a lui, dandogli un aut aut. Su che cosa? Sul mettere su famiglia.

Alle Maldive la coppia si è rilassata in un resort extra lusso in riva al mare, come dimostrano gli scatti postati dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Vorrei potesse non finire mai”, una delle didascalie zuccherose che ha scritto la De Lellis sotto ad alcune sue foto ‘paradisiache’. Dandolo, però, ha raccontato una ‘altra’ verità sulla vacanza. Innanzitutto ha sostenuto che non è stata una vera e propria fuga d’amore, bensì un viaggio di lavoro con il fine di sponsorizzare alcuni marchi di moda di cui sia l’influencer sia il rapper sono testimonial.

Inoltre il giornalista ha raccontato che persone vicine ai due piccioncini hanno spiegato che la relazione starebbe attraversando un momento non proprio idillico, scandito da alti e bassi. Sempre prestando ascolto alle rivelazioni di Dandolo, uno dei motivi dei ‘down’ sarebbe imputabile alla spinosa situazione giudiziaria del cantante, che risulta indagato per una rissa a Porto Cervo risalente al 2023.

E non sarebbe finita qui: le fonti della firma di Oggi hanno riferito che la De Lellis avrebbe posto un aut aut al compagno. Tale ultimatum implicherebbe il progetto di mettere su famiglia… Sempre ammesso e non concesso che le indiscrezioni siano veritiere, non si sa come avrebbe reagito Tony Effe alle richieste della fidanzata che, tra l’altro, proprio di recente ha dichiarato di volere un figlio, seppur ha sottolineato che non è una sua ossessione diventare madre in questa fase della vita. Il rapper, invece, un mese fa aveva spiegato che ‘Giulietta’ è una donna alquanto “impegnativa”.