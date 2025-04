Crisi con Tony Effe? Ira di Giulia De Lellis: “Parlo io, ecco la verità”

Negli ultimi giorni sono tornate a farsi tambureggianti le voci che sostengono che tra Tony Effe e Giulia De Lellis ci sia in corso una crisi sentimentale. L’indiscrezione l’ha lanciata Alberto Dandolo sul magazine Oggi, raccontando che persone vicine alla coppia avrebbero sussurrato che l’influencer vorrebbe un figlio e che, per tale sua volontà, avrebbe dato un ultimatum al rapper. Di recente i due sono stati in viaggio alle Maldive. E sempre Dandolo ha sussurrato che non sarebbero mancate tensioni nel rapporto durante la vacanza. Su cotanto gossip è intervenuta la diretta interessata che, su Instagram, si è resa protagonista di uno sfogo piuttosto rabbioso, spiegando la verità sulla sua relazione.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sbottata dopo che una utente ha riportato quanto sostenuto dal giornalista di Oggi, vale a dire che amici suoi e di Tony Effe avrebbero spifferato le cause della crisi. In realtà, stando a quanto raccontato dalla stessa De Lellis, non c’è alcuna burrasca d’amore nella love story vissuta assieme al cantante romano.

“Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi”, ha tuonato l’influencer, smentendo che con Tony Effe abbia problemi di cuore. “Ma io – ha aggiunto – li lascio fare, mentre in privato mi vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non merita, godendomi lo spettacolo, a volte divertente, altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana”. “Ps: Se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero amici nostri davvero”, ha concluso la De Lellis che ha così smontato anche l’indiscrezione relativa a presunti suoi amici che avrebbero riportate sue vicende personali.

Dunque, nemmeno una nuvola, per dirla alla Pupo, sulla storia d’amore. Il rapper e l’ex volto di UeD stanno assieme e non c’è alcuna aria di crisi. Non ha nemmeno trovato conferma il ‘sussurro’ inerente al presunto ultimatum di Giulia per avere un figlio. D’altra parte sulla questione la diretta interessata già si era pronunciata qualche settimana fa, quando disse che le piacerebbe diventare un giorno mamma, ma che non ha l’ossessione di dover concepire un frutto d’amore ora. Insomma, se dovesse arrivare la gravidanza, bene, ma in questo momento non la sta cercando. E va bene così!

Tony Effe, invece, ha preferito non commentare il chiacchiericcio sul suo conto. Nulla di strano visto che il rapper capitolino quasi mai interviene sulle indiscrezioni riguardanti la sua vita privata.