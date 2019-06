Giulia De Lellis e Iannone insieme: la reazione di Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Iannone come e quando si sono conosciuti e cosa ne pensa Andrea Damante

Ormai non è più una novità: Giulia De Lellis e Andrea Iannone si frequentano. I due, però, non sono ancora fidanzati, come sottolineato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ai suoi fan. Come racconta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 12 giugno, è stato l’ex compagno di Belen Rodriguez a fare il primo passo verso la web influencer. Iannone ha chiesto il numero di Giulietta e dopo averlo ottenuto ha cominciato a corteggiare con costanza e determinazione la De Lellis. Che, prima di lasciarsi andare con Iannone, ha preso una decisione definitiva con Andrea Damante. E sì, perché dopo l’addio a Irama, Giulia ha provato a ricostruire in circa tre mesi un rapporto con l’ex tronista. Ma tra incontri fugaci, riavvicinamenti e baci rubati, Andrea e Giulia hanno capito che la loro storia non poteva più andare avanti. E così la De Lellis ha scelto di conoscere meglio Iannone, cominciando ad uscire con lo sportivo.

Andrea Damante sorpreso dalla love story tra Iannone e Giulia De Lellis

Ma cosa pensa Andrea Damante di questa storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis? Ad oggi il deejay di Verona non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Ma secondo quanto sussurra Chi, l’ex del Grande Fratello Vip ne avrebbe parlato con gli amici più cari. Confidando che mai si sarebbe aspettato un risvolto del genere ma che è doveroso andare avanti per la sua strada seppur senza Giulia al suo fianco. Tra l’altro Damante conosce bene Iannone: solo un anno fa i due sono stati a cena insieme a Milano. Alla stessa serata era presente la De Lellis, Ignazio Moser, Belen e tutto il clan Rodriguez. Anche questi ultimi, come Andrea Damante, non hanno per il momento commentato le ultime novità su Giulia e Iannone.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: un lungo weekend in Svizzera

Nonostante i gossip e le critiche, la frequentazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone prosegue. Di recente i due sono stati avvistati a Lugano, dove il pilota abita da tempo. La De Lellis, terminate le riprese della fiction che la vede protagonista, è subito volata in Svizzera, dove si è rilassata con Iannone. Andrea e Giulia si sono prima concessi una cena in un locale esclusivo della zona e poi sono rientrati nella villa di Iannone, dove la De Lellis ha trascorso la notte.