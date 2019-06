Giulia De Lellis diventa attrice: nuova fiction web con Witty

Giulia De Lellis, l’annuncio sulla nuova fiction con Witty: l’ex corteggiatrice pronta recitare

Giulia De Lellis torna negli studi di Uomini e Donne, ma questa volta riserva ai suoi fan una novità incredibile e inaspettata. L’ex corteggiatrice di Andrea Damante si mostra, questa mattina, sulle sue Stories di Instagram mentre viene preparata in uno dei camerini del programma. Ed ecco che subito dopo annuncia una grandissima novità: girerà una nuova fiction web insieme al team di Witty, il portale che riproduce su Internet i programmi di Maria De Filippi. Sul volto della De Lellis è impossibile non notare un grande sorriso, simbolo della sua gioia per questa esperienza che sta per vivere. Giulia rivela che sta per girare una fiction insieme a persone che sono più del settore rispetto a lei. Infatti, ricordiamo che la De Lellis non ha mai recitato e si tratta, pertanto, di una prima esperienza nel ruolo di attrice. Giulia, però, preferisce non rilasciare altre anticipazioni riguardanti questa nuova fiction. Non si conoscono i dettagli e neanche il cast. L’unica cosa certa è che sarà presente il team di Witty e la bella De Lellis.

“Finalmente posso dirvi con estrema felicità e gioia, come potete vedere dal mio volto, che da questa mattina inizieremo a girare una fiction web insieme a tutto il team di Witty”, annuncia questa mattina Giulia sulle sue Stories di Instagram. Un annuncio che sicuramente verrà accolto con grande felicità dai suoi fan. Sappiamo bene che ormai la De Lellis è un volto molto amato dal pubblico italiano, che l’ha conosciuta in tv nelle vesti di corteggiatrice, ma anche come gieffina del Grande Fratello Vip. Ora la ritroviamo sul piccolo schermo anche nel ruolo di attrice! “Avrò dei colleghi che sono più del settore rispetto a me, infatti sono un po’ ansiosa, perché lo sapete che non ho mai recitato”, rivela Giulia.

Giulia De Lellis e la nuova fiction: “Non mi tiro indietro”

Nonostante l’agitazione per questa nuova esperienza nelle vesti di attrice, Giulia decide comunque di mettersi nuovamente alla prova per il suo pubblico. “Ovviamente non mi tiro indietro proprio ora, anzi. Sarà bellissimo, ci riuscirò, ce la farò. Siamo in preparazione”, confessa la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Per un po’ la De Lellis sparirà dai social e ora i suoi fan conoscono il motivo. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su questa nuova fiction web! Nel frattempo, il pubblico continua a sperare in un ritorno di coppia con Damante!