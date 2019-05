Giulia De Lellis a Uomini e Donne: la frecciatina ad Andrea Damante

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne per la scelta di Andrea Zelletta: la chiara frecciatina a Damante

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne come ospite. Lei stessa aveva annunciato che sarebbe stata presente in studio per assistere alla scelta di Andrea Zelletta. Un ritorno alle origini per l’ex corteggiatrice, che proprio qui si è fatta conoscere al pubblico. Impossibile per lei non ricordare la scelta di Andrea Damante, con cui iniziò una lunga relazione, naufragata qualche tempo fa. Non si sa bene se tra i due sia tornato il sereno oppure no. Alcune indiscrezioni sembrano confermare il contrario, eppure i diretti interessati non si esprimono. Ma non solo, ora Giulia lancia una frecciatina inaspettata su Damante. Il tutto accade dopo che Zelletta ha scelto Natalia Paragoni. Maria De Filippi chiede alla De Lellis come mai resta in silenzio quando si trova in studio. L’ex corteggiatrice ammette che per lei è sempre una forte emozione trovarsi di fronte a questo tipo di situazioni. A questo punto, Maria le chiede cosa pensa della scelta fatta da Andrea. La De Lellis esprime parole belle per Zelletta, ma manda una frecciatina a Damante!

“Sono una sentimentale patetica del cavolo”, ammette Giulia quando Maria le chiede il motivo del suo silenzio. La De Lellis dà la sua opinione sulla scelta a cui ha appena assistito. L’ex corteggiatrice rivela a Natalia di aver parlato con Andrea e di aver capito che è una persona molto bella: “Ci ho parlato, sei molto fortunata”. Belle parole per la nuova coppia del Trono Classico ed ecco che arriva la frecciatina: “Speriamo che il nome…”. Impossibile non notare il riferimento di a Damante, visto che porta il nome “Andrea” come Zelletta. In quanto la loro relazione è naufragata, Giulia fa questa battuta che viene accolta da tutti con una risata.

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno di nuovo insieme? La frecciatina potrebbe negare

Tra Giulia e Andrea non è tornato il sereno? Sembra proprio di no. Eppure con le ultime indiscrezioni pareva che i due fossero tornati a formare una coppia. Questa frecciatina potrebbe provare il contrario. Solo qualche giorno fa, la De Lellis rispondeva a una domanda riguardante la fine della sua relazione, che vogliono continuamente avere delle risposte.