Giulia De Lellis: silenzio rotto su Damante, ma qualcosa non torna

Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla situazione con Andrea Damante, ma qualcosa non torna: le parole sull’ex tronista sono la ‘fotocopia’ di quelle per Irama

Giulia De Lellis ha deciso di rompere il silenzio su Andrea Damante, confidandosi con i suoi sterminati follower di Instagram. Nelle scorse ore l’influencer ha aperto alle ormai celebri domanda tra le Stories e ha colto la palla al balzo per spendere un paio di parole sul deejay veronese. Non solo: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto un pensiero anche per Irama, altra sua vecchia fiamma con cui ha condiviso una relazione piuttosto breve pochi mesi fa. Leggendo le risposte di Giulia, però, qualcosa non torna…

Damante? “Un giorno vi racconterò una storia”

Andrea Damante? “Me lo chiedete spesso… Non è che svago, o non voglio parlarne. Però non ha senso l’argomento. Questa domanda mi piace, però, e ha senso”, ha scritto Giulia, che ha aggiunto: “Io e Andrea siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la propria vita serenamente a prescindere se insieme o separati”. Infine ha chiosato: “Se vi fa piacere un giorno vi racconterò una storia… ma quando me la sentirò. Tranquilli, comunque, io non posso avere segreti, pur volendo”. Cosa c’è che non torna? Nulla all’apparenza. Eppure leggendo la risposta poi dedicata a Irama…

Irama e Damante: le risposte fotocopia di Giulia

E Irama? “Me lo chiedete spesso… Non è che svago, o non voglio parlarne. Però non ha senso l’argomento. Questa domanda mi piace, però, e ha senso“. Come si può ben notare Giulia ha esordito nella stessa identica maniera che ha usato per rispondere alla domanda su Damante. “Io e Filippo siamo due persone – prosegue -. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la propria vita serenamente a prescindere se insieme o separati. Ps. Irama ha fatto un’altra bellissima canzone però, sentita?”. Evidentemente la De Lellis ha voluto dire tutto e niente, fotocopiando due risposte pari pari, in cui non è difficile leggere tra le righe una buona dose di ironia. Ironia confermata da un altro suo commento: “Sono felice che nessuno sa il nome del mio primo fidanzato. Ah, la risposta sarebbe stata la stessa“.