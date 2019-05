Giulia De Lellis spiazza: l’ultimo gesto per l’ex fidanzato Irama

Giulia De Lellis sorprende i fan: l’ultimo gesto per Irama

Mentre di Giulia De Lellis giornali e siti di gossip continuano a parlarne soprattutto per via del suo riavvicinamento ad Andrea Damante, le sue ultime mosse sui social hanno oggi spostato l’attenzione su un altro ragazzo, il suo ex, ovvero Irama. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poche ore fa, ha pubblicato su Instagram stories un video dove, nello specifico, ha condiviso l’ultimo singolo di Irama. Giulia ha anche taggato l’ex allievo di Amici, facendo in questo modo ascoltare a tutti i suoi follower il nuovo brano. Un gesto quello della De Lellis che non è passato inosservato e che, di fatto, ha colpito molto i suoi fan, anche quelli che sperano di vederla tornare insieme ad Andrea Damante.

Giulia De Lellis e Irama in che rapporti sono oggi? Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia

Giulia De Lellis e Irama, pur essendosi lasciati, non hanno mai dato modo di far pensare che dell’acredine fosse rimasto tra di loro dopo la rottura. La coppia, dunque, è riuscita a mantenere dei rapporti civili anche dopo la fine della storia d’amore. Adesso Giulia sembrerebbe essere sempre più vicina a Damante (tant’è che i continui avvistamenti dei due sembrano confermare il ritorno di fiamma) ma, comunque, nulla le ha impedito di palesare il suo appoggio a Irama oggi, nel giorno in cui il cantante è tornato sulla scena con una nuova canzone.

Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme a Cannes: i due rifiutano di posare in coppia per i paparazzi

L’ultima volta che Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati avvistati insieme è stato a Cannes, durante il party Love Night di Chopard (principale sponsor del Festival). I due, pur essendo arrivati insieme all’evento, si sarebbero rifiutati di posare in coppia per i paparazzi presenti sul posto. Che si frequentino di nuovo, ormai, pare essere evidente, manca solo la conferma ufficiale (la loro).