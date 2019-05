Giulia De Lellis e Damante insieme a Cannes: negate le foto in coppia

Andrea Damante e Giulia De Lellis allo stesso evento a Cannes: i due arrivano insieme ma si separano di fronte ai fotografi

Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno partecipato ieri sera allo stesso evento. I due si trovavano a Cannes ed erano tra gli ospiti noti invitati alla festa Love Night di Chopard, sponsor ufficiale del Festival. Damante e Giulia, stando a quanto riportato da Tabloit.it, sarebbero arrivati al party in coppia ma, prima di attraversare la passerella e posare per i fotografi presenti sul posto, si sarebbero divisi per evitare di essere immortalati insieme. La vera domanda a questo punto è: qual è il loro rapporto oggi? Stanno insieme o stanno solo cercando di far funzionare, piano piano, le cose di nuovo evitando di rivelare troppo?

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a Cannes: le ultime indiscrezioni sulla coppia

Di Andrea Damante e Giulia De Lellis abbiamo parlato molto spesso ultimamente. Del loro riavvicinamento ne hanno scritto giornali e siti di gossip ma, di fatto, entrambi non hanno mai confermato di essersi rimessi di nuovo insieme. Andrea e Giulia sono o non sono fidanzati? Questo quello che i loro fan stanno continuando a chidersi. Lui, in una recente intervista, ha dichiarato: “Ci vediamo ogni tanto, ma nulla di particolarmente importante”. I continui avvistamenti e gli eventi a cui continuano a partecipare in coppia, però, sembrerebbero suggerire il contrario.

Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme: viaggi in coppia e vacanze di lusso

Andrea Damante e Giulia De Lellis, dopo il Coachella, sono volati insieme a Miami dove, con la scusa di un servizio fotografico, si sono concessi una fuga romantica in un hotel di lusso. Ritornati in Italia i due hanno continuato a frequentarsi e uscire insieme ma, come le ultime notizie dimostrano, non sembrano intenzionati a far parlare di loro come coppia (anche se il loro atteggiamento, di fatto, non sta facendo altro che alimentare sempre di più il gossip sul loro conto).