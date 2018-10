Giulia De Lellis e Cristiano criticati sui social, risponde Karina Cascella

Critiche a Giulia De Lellis e Cristiano: la coppia non piace a molti fan

Giulia De Lellis e Cristiano sono stati duramente criticati sui social network. C’è chi è felice per la nuova vita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma c’è anche chi non riesce proprio ad accettare che la sua precedente storia con Andrea Damante è un capitolo chiuso. Giulia non vuole fare passi indietro. Adesso sta bene così. Sta bene con Cristiano. Certo, non hanno ancora ufficializzato il fidanzamento, però tutti i gossip degli ultimi giorni sul loro conto si sono rivelati fondati! Giulia è abituata alle critiche e non la infastidiscono più. Per alcuni avrebbe dovuto rimediare tutto con il Dama semplicemente perché hanno sognato di avere una favola come la loro. Una favola che però è finita. E non tutte hanno il lieto fine. Questo bisogna accettarlo.

Karina Cascella difende Giulia e il suo fidanzato Cristiano

Karina Cascella, dopo aver saputo degli attacchi a Giulia e Cristiano (che adesso stanno facendo un viaggio meraviglioso), ha difeso a spada tratta l’influencer tramite una Instagram stories: “E come si permettono a criticarla? E perché mai dovrebbero? Ma menomale che decide di guardare avanti a vent’anni! Ma pensa te… La gente che la critica non sta bene. Anche perché vorrei ricordare a tutti questi qui che se fosse stato per Giulia e per come vede lei l’amore tra lei e Damante non sarebbe mai finita!”.

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme? Un capitolo definitivamente chiuso

L’opinionista ha poi concluso sottolineando che Giulia ha sofferto per la fine della sua storia con Andrea Damante e che le persone devono capire che anche lei merita di rifarsi una vita. Nessuno deve giudicarla. Ecco cos’altro ha scritto: “Quindi stesse serena la gente e la lasciassero in pace, che ha già dato in merito a sofferenza”. Oltre alle critiche, recentemente Giulia De Lellis ha ricevuto anche degli insulti pesanti… ma questo è un altro discorso!