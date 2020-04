Giulia De Lellis e Damante si abbandonano ai ricordi: il video inedito

Damante e De Lellis di nuovo insieme, spuntano dal passato vecchi ricordi: il video del Coachella

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme non sono più un mistero per nessuno, anche loro si stanno abituando piano piano a comportarsi senza preoccuparsi di coincidenze e casualità. Ormai il loro ritorno di fiamma è di dominio pubblico, non solo grazie agli indizi che hanno lasciato qui e là sui social ma anche perché sono stati paparazzati insieme a Pomezia di ritorno dal supermercato. E poi ieri ci sono stati i video a Verissimo: i fan si aspettavano una conferma del ritorno insieme, un video condiviso, ma così non è stato. Giulia e Andrea hanno inviato a Verissimo due video separatamente, senza fare menzione all’altro.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, il video inedito al Coachella

Hanno accennato velatamente alla quarantena insieme, ma senza parlarne esplicitamente. Dopo la trasmissione, però, è spuntato il video del Coachella. A condividerlo è stato Andrea Damante, che si è abbandonato per primo ai ricordi ma è facile immaginare che in fase di montaggio video abbia rivisto quelle immagini insieme a Giulia, visto che vivono insieme oggi. Lo scorso anno proprio al Coachella si riaccese il gossip sui Damellis, oggi abbiamo conferme e ulteriori prove. Quello è stato il penultimo ritorno di fiamma e nel video del Coachella Giulia e Andrea ridono e scherzano insieme. Prima spunta Giulia che saluta in favor di camera, verso la fine del video si mostrano insieme. Si tratta di sicuro di immagini inedite che risalgono allo scorso anno e che Andrea ha usato per ricordare, a distanza di un anno, quell’esperienza. Anche Giulia ha voluto ricordarla, infatti ha condiviso il post del Dama tra le sue stories.

Giulia e Andrea di nuovo insieme, altro ritorno di fiamma dopo un anno

Un anno fa Giulia e Andrea erano insieme al festival di colori e musica ed erano tornati insieme. O stavano per farlo. Non si erano mostrati insieme sui social, ma spuntarono foto e video a testimonianza del ritorno di fiamma. A distanza di un anno, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono di nuovo insieme e questa volta speriamo per sempre!